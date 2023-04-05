В Краснодарском крае мобилизованного осудили на 3,5 года за самовольное оставление части

Следствием установлено, что 20 октября 2022 года Ляха призвали на военную службу по мобилизации. Месяц спустя, 20 ноября, он самовольно оставил часть и отправился в станицу Кисляковскую. 1 декабря его задержали сотрудники комендатуры.

Будучи прикомандированным на период следствия к краснодарской войсковой части и желая провести праздничные дни дома, 29 декабря Сергей Лях снова самовольно оставил место службы и отправился домой по месту жительства. 7 января 2023 года мобилизованный вернулся в часть.

Краснодарский гарнизонный военный суд признал Ляха виновным в совершении преступлений по ч. 3.1 ст. 337 (самовольное оставление части в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта на срок продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца) и ч. 2.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта на срок продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток).

Ляху назначили наказание три года и шесть месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и лишили воинского звания «младший сержант».

Как писали Юга.ру, суды юга РФ в феврале возбудили семь дел о побегах из воинских частей во время СВО. А в конце марта контрактника из Крыма приговорили к девяти годам колонии за дезертирство.