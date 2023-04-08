Танцы, вдохновение и «Белки на акациях». Рассказываем о воскресных мероприятиях в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя DawnyellReese/1 сайта pixabay.com
    © Фото пользователя DawnyellReese/1 сайта pixabay.com

В Краснодаре 9 апреля состоится квартирник группы «Белки на акации», танцевальный перфоманс и лекция про вдохновение

На первом мероприятии 9 апреля копирайтер Саша Миронова расскажет, с чего начать книгу и как перестать бояться показать миру свое творчество.

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Лекция о вдохновении состоится в 19:00 по адресу: Красная, 176, 5/4, пространство «Открытый космос». Вход: 500 рублей. Купить билет можно на сайте.

В этот же вечер пройдет танцевальный перфоманс. Его исполнит Любовь Петрова. Танец поставила хореограф Ксения Бурмистрова. Композитор — Андрей Петрушенков.

Посмотреть на перфоманс можно с 20:00 по адресу: ул. Коммунаров, 268Д, театр «Шардам». Стоимость билета — 1000 рублей. Его можно приобрести на сайте или по телефону 8 (918) 334-20-89.

Также воскресным вечером состоится камерный концерт группы «Белки на акации» с фронтменами Игорем Арефьевым и Александром Труфманом.

Квартирник начнется в 20:00 на ул. Красная, 76а. Вход: 300 рублей. Забронировать стол можно по телефону 8 (918) 210-57-77 ежедневно с 18:00.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на лекции расскажут, как экологичный образ жизни помогает экономить.

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Танцы, вдохновение и «Белки на акациях». Рассказываем о воскресных мероприятиях в Краснодаре
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