В Краснодаре на лекции расскажут, как экологичный образ жизни помогает экономить

В краснодарском «Экоцентре» 9 апреля пройдёт лекция «Эколономика, или как экологичный образ жизни помогает экономить»

Спикер Евгения Слинкина расскажет, чем опасна эпоха изобилия, сколько действительно стоит вода в бутылке, что не так с кофейным стаканчиком и какова реальная цена «быстрой» моды. Начало в 14:00, вход свободный. «Экоцентр» находится по адресу улица Одесская, 48В.