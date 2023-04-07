В Краснодаре на лекции расскажут, как экологичный образ жизни помогает экономить

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В краснодарском «Экоцентре» 9 апреля пройдёт лекция «Эколономика, или как экологичный образ жизни помогает экономить»

Спикер Евгения Слинкина расскажет, чем опасна эпоха изобилия, сколько действительно стоит вода в бутылке, что не так с кофейным стаканчиком и какова реальная цена «быстрой» моды.

Начало в 14:00, вход свободный. «Экоцентр» находится по адресу улица Одесская, 48В.

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Афиша Краснодар Лекции Экология

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