В Краснодаре и Геленджике в кино покажут концерт Моцарта, спектакль «Отелло» и фильм про Бэнкси

В кинотеатрах «Монитор на Красной площади» в Краснодаре и «Радуга» в Геленджике в апреле пройдут «Волшебные вечера»

2 апреля на больших экранах можно будет увидеть концерт «Курентзис: Моцарт». На Зальцбургском фестивале 2021 года оркестр musicAeterna под управлением греко-российского дирижёра Теодора Курентзиса исполнил последние симфонии Вольфганга Амадея Моцарта — №40 K. 550 и №41 K. 551 «Юпитер».

9 апреля покажут романтическую оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в постановке американского режиссёра Юваля Шарона. В её основе лежат средневековые легенды и германские мифы о рыцаре Грааля. Опера идёт на немецком языке с русскими субтитрами.

12 апреля можно будет посмотреть документальный фильм «Канова» о жизни и творчестве итальянского скульптора, который стал последним крупным венецианским мастером. Он посвятил себя поиску гармонии и идеального начала в искусстве.

16 апреля покажут спектакль «Отелло» в постановке лондонского театра Shakespeare’s Globe. Замешанный на страсти, ревности и власти треугольник Отелло-Яго-Дездемона оживёт на большом экране. Спектакль идёт на английском языке с русскими субтитрами.

23 апреля зрители увидят шекспировский «Сон в летнюю ночь» в постановке московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Елена влюблена в Деметрия, Деметрий — в Гермию, а Гермия — в Лизандра. Отец Гермии пытается выдать дочь за Деметрия. Ночью молодые люди сбегают в герцогский лес, где окончательно запутаются в своих чувствах.

26 апреля покажут документальный фильм «Кто украл Banksy» о приключениях работ самого загадочного художника современности. В 2007 году он отправился в Палестину, где создал несколько своих работ. Местному таксисту пришла идея вырезать кусок стены и продать его. Фильм идёт на английском языке с русскими субтитрами.

30 апреля можно посмотреть оперу Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке Theater an der Wien. Сюжет разворачивается в Риме в самом начале XIX века. В центре водоворота событий — любовь певицы Флоры Тоски и художника Марио Каварадосси. Фильм идёт на итальянском языке с русскими субтитрами.