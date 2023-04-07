День книгодарения и цветочный квест. Рассказываем, куда сходить на выходных в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

В Краснодаре 8 апреля пройдет цветочный квест и день книгодарения

8 апреля в Краснодаре состоится день книгодарения от сообщества «Бродский» и цветочный квест от женского куба «Jess Club».

Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения:

На первом мероприятии эксперт по нетворкингу Николай Перовский предложит гостям подарить друг другу книги и расскажет, каких ошибок стоит избегать при знакомствах с новыми людьми и как сформировать вдохновляющее окружение.

День книгодарения начнется в 14:00 по адресу: ул. Красная 176, 5/4, пространство «Открытый космос». Зарегистрироваться можно на сайте. Вход: книга на подарок или ребук.

В этот же день пройдет девичник в цветочной атмосфере. Там будут:

  • мастер-классы от хореографа и стилиста;
  • фотосессия;
  • цветочный мастер-класс;
  • диджей и интуитивные танцы;
  • конкурсы, развлечения и подарки.

Мероприятие состоится в 15:00 по адресу: ул. Московская, 116/1, «Loft 1979». Стоимость — от 1111 рублей в зависимости от тарифа. Билеты можно купить на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на лекции расскажут, как экологичный образ жизни помогает экономить.

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День книгодарения и цветочный квест. Рассказываем, куда сходить на выходных в Краснодаре
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