День книгодарения и цветочный квест. Рассказываем, куда сходить на выходных в Краснодаре

8 апреля в Краснодаре состоится день книгодарения от сообщества «Бродский» и цветочный квест от женского куба «Jess Club».

На первом мероприятии эксперт по нетворкингу Николай Перовский предложит гостям подарить друг другу книги и расскажет, каких ошибок стоит избегать при знакомствах с новыми людьми и как сформировать вдохновляющее окружение.

День книгодарения начнется в 14:00 по адресу: ул. Красная 176, 5/4, пространство «Открытый космос». Зарегистрироваться можно на сайте. Вход: книга на подарок или ребук.



В этот же день пройдет девичник в цветочной атмосфере. Там будут:

мастер-классы от хореографа и стилиста;

фотосессия;

цветочный мастер-класс;

диджей и интуитивные танцы;

конкурсы, развлечения и подарки.

Мероприятие состоится в 15:00 по адресу: ул. Московская, 116/1, «Loft 1979». Стоимость — от 1111 рублей в зависимости от тарифа. Билеты можно купить на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на лекции расскажут, как экологичный образ жизни помогает экономить.