Три мушкетёра, принц пустыни и призрачный убийца. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 6 апреля

Приключенческий боевик «Три мушкетёра: Д’Артаньян» — новое прочтение знаменитой истории Александра Дюма-отца. Зрители будут наблюдать за приключениями молодого дворянина, отправившегося в Париж, чтобы стать мушкетёром. Вместе с новыми друзьями, Атосом, Портосом и Арамисом, ему предстоит скрестить шпаги, ради величия Франции.

В триллере «Профессор и призрачный убийца» полиции разных стран сталкиваются с серией загадочных и жестоких убийств, похожих на ритуальные. Расследование заходит в тупик. Детектив Бойд знакомится с университетским профессором Мэклзом, изучающим древние магические культы. Теперь им вместе предстоит окунуться в психологию убийцы и попытаться раскрыть тайну преступлений.

Мелодрама «Моё прекрасное несчастье» рассказывает о девушке по имени Эбби. В закрытом клубе она знакомится с бунтарём и чемпионом подпольных боёв Трэвисом. Эбби сразу заявляет парню, что он не в её вкусе. В ответ на это Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она проведёт месяц с ним.

Фэнтези «Бюро магических услуг» рассказывает о необычной фирме, где занимаются случайными совпадениями. Клерки помогают людям встречаться, влюбляться, разводиться, открывать гравитацию и многое другое. В фирму стажёром устраивает Пол, даже не подозревая, во что ввязывается. Однажды начальник сообщает парню, чт потерял переносную дверь, и просит героя найти её. Иначе повышения ему точно не видать.

Приключенческий фильм «Принц пустыни» рассказывает о 12-летнем мальчике Зоди, который живёт в племени, дружит с ветеринаром Джулией и не любит ходить в школу. Когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка, зарождается удивительная дружба. Но местный браконьер Тарек жаждет заработать на новом знакомом Зоди, ведь тот оказался исключительным бегуном. Чтобы уберечь четвероногого друга, парень отправляется в опасное путешествие через всю Сахару.

Главная героиня мелодрамы «Я хочу! Я буду!» — 45-летняя преподавательница истории Надя, которая всегда жила так, как хотят другие. Она узнаёт, что муж ей изменяет. Но Надя пытается сделать всё возможное, чтобы супруг не ушёл с другой. Однажды племянница говорит ей, что родственнице нужно наконец-то заняться тем, что ей действительно нравится. Попадая в неловкие ситуации, Наде предстоит отстоять право быть собой и обрести долгожданное счастье.

Фантастический триллер «Странный дом» рассказывает о семейной паре, в которой жена лечилась от психического расстройства. Когда её выписывают, супруги отправляются за город. Каждое утро женщина, просыпаясь, обнаруживает, что жилище переместилось в другое место. Но муж с этим не согласен и пытается всеми силами успокоить возлюбленную. Но её сумасшествие только обостряется.

Действие хоррора «Мгла» начинается ранним утром. Жители многоэтажки просыпаются и обнаруживают, что все окна и двери наружу окутаны черной пеленой. Связи с внешним миром нет, никакая техника не работает. Разбившись на группы, они пытаются выживать, используя все доступные средства.

Хоррор «Бойтесь своих желаний» рассказывает о четырёх друзьях, которые находят загадочный предмет. Позже они выясняют, что с его помощью можно стать участником необычной игры. Главный приз — исполнение самого заветного желания. Но есть одно условие: они должны остаться друзьями.

Действие боевика «Игра на выживание» происходит на острове, куда обеспеченные мужчины-охотники заманили желающих подзаработать женщин. Главный приз — 100 тыс. долларов. Только вот получит его только одна из них, которая сможет выжить. Но мужчины ещё не знают, что в этот раз пригласили не тех участниц, и охота открывается на них самих.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Геленджике в кино покажут концерт Моцарта, оперы Вагнера и Пуччини, спектакли по шекспииру и фильмы про художника Бэнкси и скульптора Канова.

Обзор премьер, которые вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.