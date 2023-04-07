В Краснодаре пройдут лекции о стрессе, отношениях с матерью и обрядах древней Руси

7 апреля лектор Дмитрий Галтелов проведёт встречу «ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Всё, что нужно знать». Он расскажет об особенностях его проявления, почему ПТСР — это не только про военных, что делать, если столкнулся с ним, что делать родственникам пострадавшего. Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей.

8 апреля в 16:00 начнётся лекция Анны Сокол «Влияние отношения с матерью на выбор партнёра». Участники узнают, как в психике кодируется образ матери, какие бывают виды матерей, какие проблемы могут возникнуть в связи с материнской фигурой, какого партнёра люди привлекают в зависимости от типа матери. Стоимость участия 1000 рублей.

9 апреля Ольга Седова расскажет о праздниках, обрядах и поверьях древней Руси. В программе: смешение языческих и христианских праздников (Коляда, Святки, Масленица, Велик день, Зелёные Святки, Купало, Бабье лето, Праздник урожая), как проводили похороны и свадьбы, какие поверья сохранились в наши дни. Начало в 16:00, стоимость участия 500 рублей.

Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.

Ранее Юга.ру писали, какие фильмы показывают в кинотеатрах с этой недели.