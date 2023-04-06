В сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций. Маршруты для туристов обещают улучшить

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В Нацпарке заявили об изменении правил для агентов ради сохранения природы

Приостановка коснулась тех объектов, которые обслуживались на основании агентских договоров, сообщили в пресс-службе нацпарка. Полный список можно посмотреть здесь.

В нацпарке рассказали, что работа по расторжению договоров с агентами, которые используют рекреационные зоны не по назначению, началась впервые за последние 15 лет. Разрывать их планируют через суд. При этом добросовестные бизнесмены продолжат работать по новым правилам.

По словам и.о. директора учреждения Андрея Бородина, по новым правилам парк начнет работать с 2024 года. Обещают, что маршруты станут экологичнее, без хаотичной застройки, прилавков и кафе.

Также в нацпарке хотят пересмотреть правила допустимого числа туристов, пишет РИА Новости. Это необходимо для сохранения природы. Методику расчета лимита утвердит правительство РФ. 

«Мы хотим утвердить новые правила, по которым предприниматели или компания возьмут на себя обязательства полностью выкупить весь объем рекреационной емкости по определенному маршруту. Любой маршрут действует на территории парка, опираясь на рекреационную емкость. Парк принимает значительно больше, и это несет за собой экологические риски. Происходит деградация почвы, вытаптывание и уничтожение редких видов», — сказал РИА Новости Бородин.

Бородин добавил, что возможно даже увеличение числа туристов, для этого необходимо оборудовать тропы. По его словам, по настильной тропе могут пройтись около 100 человек, в то время как необорудованная тропа рассчитана на 10.

Как писали Юга.ру, в Сочи снова стал расти реликтовый самшит. Ранее его почти полностью уничтожила бабочка огневка.

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В сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций. Маршруты для туристов обещают улучшить
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