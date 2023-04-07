В Краснодаре дождь, пробки и ДТП. Осадки прогнозируют и в выходные

Утром 7 апреля на дорогах города шесть аварий

В Краснодаре второй день подряд идет дождь. Синоптики обещают, что днем существенных осадков не ожидается.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в городе 6-балльные пробки и шесть ДТП. Аварии произошли на улицах Красных Партизан, Российской, Мачуги, Ближнем западном обходе, Ростовском шоссе и на трассе около хутора Ленина.