В Краснодаре дождь, пробки и ДТП. Осадки прогнозируют и в выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 7 апреля на дорогах города шесть аварий

В Краснодаре второй день подряд идет дождь. Синоптики обещают, что днем существенных осадков не ожидается.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в городе 6-балльные пробки и шесть ДТП. Аварии произошли на улицах Красных Партизан, Российской, Мачуги, Ближнем западном обходе, Ростовском шоссе и на трассе около хутора Ленина. 

Дождь будет идти в краевой столице все выходные. Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают кратковременные дожди и потепление до +18 °С. 

Как писали Юга.ру, 6 апреля пробки в городе достигли 7 баллов. Дождь идет в краевой столице с понедельника

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