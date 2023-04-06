Послушать музыку Баха и прозу Тэффи при свечах. Рассказываем, как провести вечер пятницы
7 апреля в Краснодаре пройдет концерт при свечах по проекту «Candlenight»
В Краснодаре 7 апреля в «Мастерской художников» состоится «вечер свечей» по проекту Candlenight. В программе — камерный концерт произведений Баха с чтением прозы Надежды Тэффи.
В Краснодаре 7 апреля состоится премьерный показ фильма «Иммигрант»:
Программа и артисты в каждом городе будут меняться. В Краснодаре вечер при свечах пройдет при участии актрисы и скрипачки Марии Ступченко и виолончелистки Елизаветы Ореховой. Гостей ожидают нуарная атмосфера, канделябры и живая музыка.
Мероприятие состоится в 20:00 по адресу: ул. Фрунзе, 104. Стоимость входа — 800 рублей. Забронировать места можно по номеру 8 (918) 690-58-20.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре и Геленджике в кино покажут концерт Моцарта, спектакль «Отелло» и фильм про Бэнкси.