Послушать музыку Баха и прозу Тэффи при свечах. Рассказываем, как провести вечер пятницы

Программа и артисты в каждом городе будут меняться. В Краснодаре вечер при свечах пройдет при участии актрисы и скрипачки Марии Ступченко и виолончелистки Елизаветы Ореховой. Гостей ожидают нуарная атмосфера, канделябры и живая музыка.



Мероприятие состоится в 20:00 по адресу: ул. Фрунзе, 104. Стоимость входа — 800 рублей. Забронировать места можно по номеру 8 (918) 690-58-20.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре и Геленджике в кино покажут концерт Моцарта, спектакль «Отелло» и фильм про Бэнкси.