Послушать музыку Баха и прозу Тэффи при свечах. Рассказываем, как провести вечер пятницы

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

7 апреля в Краснодаре пройдет концерт при свечах по проекту «Candlenight»

В Краснодаре 7 апреля в «Мастерской художников» состоится «вечер свечей» по проекту Candlenight. В программе — камерный концерт произведений Баха с чтением прозы Надежды Тэффи.

В Краснодаре 7 апреля состоится премьерный показ фильма «Иммигрант»:

Программа и артисты в каждом городе будут меняться. В Краснодаре вечер при свечах пройдет при участии актрисы и скрипачки Марии Ступченко и виолончелистки Елизаветы Ореховой. Гостей ожидают нуарная атмосфера, канделябры и живая музыка.

Мероприятие состоится в 20:00 по адресу: ул. Фрунзе, 104. Стоимость входа — 800 рублей. Забронировать места можно по номеру 8 (918) 690-58-20

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре и Геленджике в кино покажут концерт Моцарта, спектакль «Отелло» и фильм про Бэнкси.

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