В Краснодаре состоится премьерный показ фильма «Иммигрант». Ленту представят исполнитель главной роли и режиссёр
В Краснодаре в кинотеатре «МОНИТОР на Красной Площади» 7 апреля состоится премьера криминального боевика «Иммигрант»
Фильм представят исполнитель главной роли Руслан Дадаев и режиссёр Руслан Магомадов. В широкий прокат «Иммигрант» выходит с 13 апреля.
Действие ленты происходит в наши дни в России и во Франции. В Париже уже больше десяти лет живёт Малик и его семья. Он организовал «крышевание» — владельцы магазинов, автосервисов и ночных клубов ежемесячно платят ему деньги за безопасность. Неожиданно появившийся в городе крупный наркоторговец Жан-Мишель (Сами Насери, франшиза «Такси») быстро подминает под себя все преступные группировки. Малик становится следующим на очереди.
Начало в 19:00, билеты в продаже. Возрастное ограничение 12+.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Геленджике в апреле в кино покажут концерт Моцарта, оперы Вагнера «Лоэнгрин» и Пуччини «Тоска», спектакли «Отелло» и «Сон в летнюю ночь», фильмы про стрит-художника Бэнкси и итальянского скульптора Канову.