В Краснодаре состоится премьерный показ фильма «Иммигрант». Ленту представят исполнитель главной роли и режиссёр

Фильм представят исполнитель главной роли Руслан Дадаев и режиссёр Руслан Магомадов. В широкий прокат «Иммигрант» выходит с 13 апреля.

Действие ленты происходит в наши дни в России и во Франции. В Париже уже больше десяти лет живёт Малик и его семья. Он организовал «крышевание» — владельцы магазинов, автосервисов и ночных клубов ежемесячно платят ему деньги за безопасность. Неожиданно появившийся в городе крупный наркоторговец Жан-Мишель (Сами Насери, франшиза «Такси») быстро подминает под себя все преступные группировки. Малик становится следующим на очереди.

Начало в 19:00, билеты в продаже. Возрастное ограничение 12+.