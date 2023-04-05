В Краснодаре состоится премьерный показ фильма «Иммигрант». Ленту представят исполнитель главной роли и режиссёр

Краснодарский край

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  • © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com
    © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com

В Краснодаре в кинотеатре «МОНИТОР на Красной Площади» 7 апреля состоится премьера криминального боевика «Иммигрант»

Фильм представят исполнитель главной роли Руслан Дадаев и режиссёр Руслан Магомадов. В широкий прокат «Иммигрант» выходит с 13 апреля.

Действие ленты происходит в наши дни в России и во Франции. В Париже уже больше десяти лет живёт Малик и его семья. Он организовал «крышевание» — владельцы магазинов, автосервисов и ночных клубов ежемесячно платят ему деньги за безопасность. Неожиданно появившийся в городе крупный наркоторговец Жан-Мишель (Сами Насери, франшиза «Такси») быстро подминает под себя все преступные группировки. Малик становится следующим на очереди.

Начало в 19:00, билеты в продаже. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Геленджике в апреле в кино покажут концерт Моцарта, оперы Вагнера «Лоэнгрин» и Пуччини «Тоска», спектакли «Отелло» и «Сон в летнюю ночь», фильмы про стрит-художника Бэнкси и итальянского скульптора Канову.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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