В «Ростовском» заповеднике нашли трупы краснокнижных лебедей

В охранной зоне заповедника «Ростовский» обнаружили трупы перелетных лебедей кликунов. Об этом сообщил орнитолог, замдиректора заповедника Александр Липкович. По его словам, птицы могли погибнуть от родентицидов.

«То, что происходит на полях Юга России, включая Ростовскую область, можно назвать экологической катастрофой. Тысячи и тысячи птиц и зверей уже погибли и будут продолжать гибнуть от применения на полях родентицидов (химических средств борьбы с грызунами). За четверть века существования заповедника «Ростовский» такого еще не было: весной 2022 года на острове в охранной зоне, где расположены гнездовые колонии многих видов птиц, найдено более 500 мертвых чаек хохотуний», — написал Липкович.

Как объяснил орнитолог, когда численность грызунов на полях достигает пика, туда слетаются дневные хищные птицы, увеличивается число лисиц, ласок. Аграрии начинают вытравливать грызунов химикатами. Липкович рассказал, что в прошлые годы на обработанных полях обнаружили открыто рассыпанную зерновую приманку, а на краях полей — отравленную приманку. По его словам, это грубейшее нарушение технологии. Приманку должны закладывать в норы, а затем закапывать.

«В настоящее время прозрачности в применении химических средств на полях нет. Каждый владелец полей самостоятельно приобретает и использует их практически бесконтрольно. И, как видно из сложившейся ситуации, не несет никакой ответственности за последствия. Сохранение такого положения неминуемо приведет к дальнейшей массовой гибели объектов дикой фауны, а, возможно, и массовым отравлениям людей», — добавил Липкович.

Ранее Юга.ру рассказывали о массовой гибели животных и птиц в Ставропольском крае. В ноябре там нашли более 800 особей серых журавлей. Причиной гибели стал фосфид цинка — отрава для грызунов.