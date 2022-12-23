Число погибших краснокнижных журавлей в Ставропольском крае достигло 1,5 тыс. особей

В прокуратуре Ставропольского края сообщили, что в регионе погибли уже 1,7 тыс. краснокнижных серых журавлей. В большинстве случаев причиной смерти стало отравление фосфидом цинка — препарат для борьбы с грызунами. Он запрещен к применению.

Региональная прокуратура начала внеплановые проверки Россельхознадзора. Также следственные органы возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 249 УК РФ (Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

«Кроме того, в ходе проводимых проверок органами контроля 12 сельхозпроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, составлены 4 протокола об административных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)», — добавили в прокуратуре.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в лесах Ставропольского края зафиксировали массовую гибель птиц и животных. В ноябре сотрудники ведомства обнаружили более 100 погибших птиц, а затем Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Коврыга сообщил о 818 особях. Причиной гибели стало отравление средством для борьбы с грызунами.