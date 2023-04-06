СМИ: ФК «Краснодар» предложит Алексею Ионову годичный контракт. Галицкий уважает профессионализм игрока

Алексей Ионов может остаться в «Краснодаре» ещё на год — СМИ

ФК «Краснодар» намерен предложить нападающему Алексею Ионову контракт на один сезон. Об этом сообщает «РБ Спорт». Нынешнее соглашение между игроком и клубом заканчивается 30 июня. Ранее другое СМИ сообщало, что Ионов станет свободным агентом и покинет «Краснордар». Однако по данным «РБ Спорт» футболист может остаться в кубанском клубе ещё на один сезон. Профессионализм и личные качества футболиста высоко ценит президент «Краснодара».

Ранее в интервью спортивным журналистам Сергей Галицкий комплиментарно высказывался о игроке. Бизнесмен называл футболиста фантастическим профессионалом.

«Когда смотришь на парня, которому за 30 и он на 90-й минуте прессингует, возвращается. Обычно возрастные футболисты включают стариковскую тему, что я не должен возвращаться. Алексей, космического уровня профессиональности спортсмен», — отмечал Сергей Галицкий.

В этом сезоне Алексей Ионов сыграл 18 матчей в РПЛ, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу. В «Краснодар» футболист перешел осенью 2020 года из «Ростова». Сегодня Ионов возможно сыграет против своего бывшего клуба. «Краснодар» и «Ростов» встретятся в Кубке России. Матч пройдет на домашней арене «быков». Начало в 20:00.