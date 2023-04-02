«Это шанс для Дани стать обычным ребенком». Мальчику из Краснодара собирают деньги на слуховые аппараты

Шестилетний Даня живет с папой и накопить деньги самостоятельно им очень трудно

После развода родителей Даня Смирнов остался жить со своим папой в Краснодаре. Причина — в особенностях развития малыша. Ему необходимо регулярное наблюдение врачей и специальные занятия, а мама Дани вернулась к себе на малую родину, в Саратовскую область, рассказал отец ребенка Игорь Смирнов.

«Физически сын крепкий, активный и по природе своей очень общительный. Только с речью у него беда! Говорит он непонятно и мало. Первые годы врачи обнадеживали, уверяли, что все нормализуется, просто мальчики развиваются медленнее. Затем начались бесконечные обследования и лечение у невролога и лора», — сказал отец мальчика.

Врачи предполагали, что у Дани затянулся хронический отит, который никак не получалось вылечить. И только в начале 2023 года сурдолог диагностировал серьезную и необратимую потерю слуха.

Сейчас ребенок ходит в логопедический сад, через год пойдет в специализированную школу. Чтобы слышать окружающих, ему необходимы мощные слуховые аппараты .

«Это шанс для Дани стать обычным ребенком, адаптироваться в обществе. Но такие мощные аппараты за государственный счет не предоставляются. А купить их мне не по силам — жилье в аренде, зарплаты хватает нам с сыном лишь на самое необходимое», — говорит Игорь Смирнов.

Сурдолог из детской краевой больницы Ольга Пыжова объяснила, что у Дани двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и адаптироваться в обществе ему помогут мощные слуховые аппараты. Они стоят 208 тыс. рублей . Из этой суммы уже удалось собрать 56 тыс. рублей.

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