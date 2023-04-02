«Это шанс для Дани стать обычным ребенком». Мальчику из Краснодара собирают деньги на слуховые аппараты

Краснодарский край

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  • © Фото Анастасии Петропавловской, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Анастасии Петропавловской, предоставлено «Русфондом»

Шестилетний Даня живет с папой и накопить деньги самостоятельно им очень трудно

После развода родителей Даня Смирнов остался жить со своим папой в Краснодаре. Причина — в особенностях развития малыша. Ему необходимо регулярное наблюдение врачей и специальные занятия, а мама Дани вернулась к себе на малую родину, в Саратовскую область, рассказал отец ребенка Игорь Смирнов.

«Физически сын крепкий, активный и по природе своей очень общительный. Только с речью у него беда! Говорит он непонятно и мало. Первые годы врачи обнадеживали, уверяли, что все нормализуется, просто мальчики развиваются медленнее. Затем начались бесконечные обследования и лечение у невролога и лора», — сказал отец мальчика.

Врачи предполагали, что у Дани затянулся хронический отит, который никак не получалось вылечить. И только в начале 2023 года сурдолог диагностировал серьезную и необратимую потерю слуха. 

Сейчас ребенок ходит в логопедический сад, через год пойдет в специализированную школу. Чтобы слышать окружающих, ему необходимы мощные слуховые аппараты.

«Это шанс для Дани стать обычным ребенком, адаптироваться в обществе. Но такие мощные аппараты за государственный счет не предоставляются. А купить их мне не по силам — жилье в аренде, зарплаты хватает нам с сыном лишь на самое необходимое», — говорит Игорь Смирнов.

Сурдолог из детской краевой больницы Ольга Пыжова объяснила, что у Дани двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и адаптироваться в обществе ему помогут мощные слуховые аппараты. Они стоят 208 тыс. рублей. Из этой суммы уже удалось собрать 56 тыс. рублей.

Как помочь Дане?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
  • отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Даня Смирнов);
  • отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Дани Смирнова);
  • отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Дани Смирнова;
  • отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс.Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Даня Смирнов);
  • оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Благотворительность Дети с инвалидностью Краснодар Русфонд

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