Покупатели «Пятёрочки» могут выиграть 100 тыс. рублей или один из 3000 призов

В магазинах «Пятёрочка» стартовала новая акция «Циклон весенних призов».

Торговая сеть разыгрывает около 3000 подарков: сертификаты на покупки, баллы на карту лояльности, цифровую и бытовую технику. Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» с 20 марта до 23 апреля 2023 года.

Каждый покупатель может участвовать в еженедельном розыгрыше призов, среди которых подарочные карты на покупки в «Пятёрочке» номиналом 3000 рублей, а также сертификаты в салон красоты, магазины парфюмерии, спортивных товаров, электроники, товаров для детей и прочего.

Чтобы стать участником, необходимо на сайте actions.5ka.ru зарегистрировать* чеки на общую сумму не менее 1100 рублей — суммируются покупки, сделанные за одну неделю (в акции не участвует алкогольная и табачная продукция — Юга.ру).

* На сайте акции нажать «Зарегистрировать чек».

После того, как покупатель зарегистрирует свой первый чек на любую сумму, он получит гарантированный приз — 1100 баллов на карту «Х5 Клуба» и промокод на месяц пользования «Пакетом» за 1 рубль (сервис, который увеличивает кешбэк с «Выручай-картой» или картой «X5 Клуба» при покупке неакционных товаров до 5% за товары и до 50% на отдельные категории — Юга.ру). Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будут разыгрывать робот-пылесос.