Покупатели «Пятёрочки» могут выиграть 100 тыс. рублей или один из 3000 призов
В магазинах «Пятёрочка» стартовала новая акция «Циклон весенних призов».
Торговая сеть разыгрывает около 3000 подарков: сертификаты на покупки, баллы на карту лояльности, цифровую и бытовую технику. Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» с 20 марта до 23 апреля 2023 года.
Каждый покупатель может участвовать в еженедельном розыгрыше призов, среди которых подарочные карты на покупки в «Пятёрочке» номиналом 3000 рублей, а также сертификаты в салон красоты, магазины парфюмерии, спортивных товаров, электроники, товаров для детей и прочего.
Чтобы стать участником, необходимо на сайте actions.5ka.ru зарегистрировать* чеки на общую сумму не менее 1100 рублей — суммируются покупки, сделанные за одну неделю (в акции не участвует алкогольная и табачная продукция — Юга.ру).
* На сайте акции нажать «Зарегистрировать чек».
После того, как покупатель зарегистрирует свой первый чек на любую сумму, он получит гарантированный приз — 1100 баллов на карту «Х5 Клуба» и промокод на месяц пользования «Пакетом» за 1 рубль (сервис, который увеличивает кешбэк с «Выручай-картой» или картой «X5 Клуба» при покупке неакционных товаров до 5% за товары и до 50% на отдельные категории — Юга.ру). Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будут разыгрывать робот-пылесос.
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Среди покупателей, которые в течение 3 недель еженедельно регистрировали чеки на 1100 рублей, «Пятёрочка» дополнительно разыграет смартфоны. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.
Пользователи экспресс-доставки также смогут выиграть приз — еженедельно среди онлайн-покупателей будут разыгрывать сертификат в магазин товаров для здорового сна.
В акции предусмотрены и дополнительные призы от партнеров. Так, при наличии в чеке на любую сумму акционных товаров от Milka, Oreo, Global Village, «Ласка» или «Растишка» покупатели смогут принять участие в еженедельном розыгрыше планшетов, умных часов, кофемашин, сертификатов на покупки в магазинах цифровой техники и многого другого.
Помимо этого, «Пятёрочка» дает всем друзьям возможность выиграть крупную денежную сумму. Для этого надо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он зарегистрируется и загрузит чек. По итогам розыгрыша одна пара друзей получит по 100 тыс. рублей каждый.
Все подробности об условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте акции.