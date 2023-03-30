Поиски Караваджо, восстание машин и приключения аргонавтов. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 30 марта

Главный герой боевика «Взломщик» — Миллер Грэм, который может пройти через любые двери, вскрыть любой замок и опустошить самый надежный сейф. Но даже таким профессионалам иногда не везёт. Грэм попался на очередном ограблении и отправился в тюрьму, откуда вернулся законопослушным гражданином. Но исчезновение его дочери вынуждает вора снова пойти на очередное дело.

Биографическая драма «Тень Караваджо» рассказывает об итальянском художнике, которого обвинили в убийстве соперника Рануччо Томассони и приговорили к смертной казни. Чтобы избежать наказания, он отправляется из Рима в Неаполь, где продолжает творить. Когда до папы Павла V доходит слух, что Караваджо использует в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, он обращается к секретной службе Ватикана.

Главная героиня хоррора «Дитя тьмы» — беременная Валери. Сначала она рада скорому пополнению в семье, но потом её восторг сменяется тревогой и ожиданием чего-то зловещего. Друзья уверены, что всему виной бушующие в организме гормоны. Но с каждым днём кости Валери хрустят всё сильнее, спину буквально разрывает на части, а сон похож на бесконечный кошмар.

Комедия «Любовь-морковь: Восстание машин» — продолжение известной российской франшизы про обмен телами. Сначала герои менялись ими между собой, потом с детьми и родителями. В новой части супруги Андрей и Марина Голубевы однажды утром просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана и Марьи.

Главная героиня хоррора «Проклятие. Посвящение» Грейс получает письмо — её брат-архиепископ покончил с собой. Убитая горем девушка отправляется туда, где произошла трагедия, — в отдалённый монастырь в Шотландии. Она не верит, что её родственник совершил самоубийство, и затевает собственное расследование, чтобы докопаться до истины.

Действие триллера «Айта» происходит в якутской деревне. После вечеринки задерживают пьяных подростков. Единственную трезвую девочку Айту подвозит до дома полицейский Афоня. Через несколько часов она пытается покончить с собой, не доводит дело до конца. Однако на следующее утро девочка умирает от полученных травм, но успевает оставить записку с именем человека, который причастен к случившемуся.

Мультфильм «Приключения аргонавтов» рассказывает об отважной мышке Пэтти, которая живёт в Древней Греции. Она мечтает отправиться в большое путешествие, и такая возможность предоставляется, когда её город угрожает разрушить сам Посейдон. Пэтти и большой и очень тревожный кот Сэм отправляются навстречу приключениям в мир причудливых созданий прямиком из мифов и легенд.

Главный герой боевика «Бхола» — бывший заключённый, который получает помилование после десяти лет тюрьмы. Он мечтает увидеть свою дочь, но на полпути к дому его внезапно снова арестовывают. Теперь Бхола должен преодолеть дорогу, полную препятствий и смертельной опасности.

Ранее Юга.ру рассказывали, как сейчас в России устроен прокат голливудских фильмов.