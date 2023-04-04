Краснодар и Сочи вошли в топ-10 рейтинга городов, благоприятных для жизни

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Минстрой России опубликовал данные исследования индекса качества городов России

Сочи и Краснодар вошли в топ-10 рейтинга, расположившись на третьем (235 баллов) и пятом (232 балла) местах соответственно. Они вошли в категорию «крупные города, находящиеся в условно комфортном климате». Всего в Краснодарском крае оценивали 26 городов. По сравнению с 2019 годом индекс региона вырос на 14%.

По данным Минстроя, самыми комфортными среди миллионников признаны Москва (292 балла), Санкт-Петербург (264), Казань (216), Нижний Новгород (214) и Ростов-на-Дону (212). Краснодар почему-то не вошёл в этот список, хотя в городе в мае 2022 года официально зафиксировали 1,1 млн человек. По баллам среди миллионников Краснодар уступил только Москве и Санкт-Петербургу.

Индекс оценивает 36 индикаторов качества среды по шести самым востребованным типам пространств — жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Максимальная оценка — 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. Подробнее о методике расчетов можно прочитать здесь.

Как писали Юга.ру, Краснодар вылетел из топ-30 городов по качеству жизни. Зато Сочи попал на второе место.

Краснодар Рейтинги Сочи

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