В Краснодаре покажут кино о гейшах и сыграют цыганский джаз. Рассказываем, как провести вечер

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Ebuen Clemente Jr сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Ebuen Clemente Jr сайта unsplash.com

5 апреля в Краснодаре покажут фильм «Мемуары гейши» и сыграют цыганский джаз

5 апреля пройдет показ фильма «Мемуары гейши» и состоится концерт цыганского джаза с проектом Юры Сабитова «Среда Jazza».

В Краснодаре открылась выставка бумажных открыток:

В апреле японцы празднуют Мияко Одори — фестиваль танцующих гейш. По этому поводу в бистро-баре «Соседи» устроят показ фильма Роба Маршалла о жизни майко. Мероприятие начнется в 20:00 на Красной, 104. Вход свободный.

Также в этот вечер цыганский джаз (или джаз-мануш) исполнит трио Валерия Крамаренко и саксофонист Овагем Султанян. Коллектив вдохновляется музыкой французских гитаристов Анжело Дебарра и Джанго Рейнхардта. Вечер джаза состоится в 21:00 по адресу: ул. Горького, 104, Wilson Pub. Стоимость входа — 500 рублей.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре и Геленджике в кино покажут концерт Моцарта, спектакль «Отелло» и фильм про Бэнкси.

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