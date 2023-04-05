В Краснодаре покажут кино о гейшах и сыграют цыганский джаз. Рассказываем, как провести вечер

В апреле японцы празднуют Мияко Одори — фестиваль танцующих гейш. По этому поводу в бистро-баре «Соседи» устроят показ фильма Роба Маршалла о жизни майко. Мероприятие начнется в 20:00 на Красной, 104. Вход свободный.



Также в этот вечер цыганский джаз (или джаз-мануш) исполнит трио Валерия Крамаренко и саксофонист Овагем Султанян. Коллектив вдохновляется музыкой французских гитаристов Анжело Дебарра и Джанго Рейнхардта. Вечер джаза состоится в 21:00 по адресу: ул. Горького, 104, Wilson Pub. Стоимость входа — 500 рублей.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре и Геленджике в кино покажут концерт Моцарта, спектакль «Отелло» и фильм про Бэнкси.