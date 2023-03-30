В Краснодаре открылась выставка бумажных открыток. Представлено более 200 работ

Представлено более 200 бумажных открыток классического размера (10*15 см), выполненных в смешанной технике — шариковыми и гелевыми цветными ручками и карандашами. Автор наносит абстрактные изображения, некоторые из них связаны с профессиями, в других зашифрованы различные знаки, а есть и открытки с юмором.

«Парные открытки служат для лучшего донесения заложенного смысла. По авторскому замыслу, такой формат намекает на большую любовь с продолжением и на некоторую бесконечность вариантов изобразительных сюжетов», — объяснили в пресс-службе музея Коваленко.

Выставка «По случаю» будет работать до 23 апреля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.