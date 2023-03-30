В Краснодаре открылась выставка бумажных открыток. Представлено более 200 работ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 30 марта открылась персональная выставка Евгения Казицына «По случаю»

Представлено более 200 бумажных открыток классического размера (10*15 см), выполненных в смешанной технике — шариковыми и гелевыми цветными ручками и карандашами. Автор наносит абстрактные изображения, некоторые из них связаны с профессиями, в других зашифрованы различные знаки, а есть и открытки с юмором.

«Парные открытки служат для лучшего донесения заложенного смысла. По авторскому замыслу, такой формат намекает на большую любовь с продолжением и на некоторую бесконечность вариантов изобразительных сюжетов», — объяснили в пресс-службе музея Коваленко.

Выставка «По случаю» будет работать до 23 апреля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Ф.А. Коваленко работает ретроспективная экспозиция «Времён связующая нить». Представлено более восьмидесяти произведений художников юга России. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

Новости

В Краснодаре открылась выставка бумажных открыток. Представлено более 200 работ
В Краснодарском крае появился портал, объединяющий творческих людей разных жанров
В Краснодаре пройдет благотворительный женский форум-воркшоп
В соцсетях и на билбордах в Краснодарском крае рекламируют службу по контракту. СМИ говорят о федеральной кампании
В Краснодарском крае пошел снег
Новороссийский морпорт заплатит 20 млн рублей за экологический вред Черному морю

Лента новостей

На Кубани в соцсетях и на билбордах рекламируют службу по контракту
Вчера, 18:38
На Кубани в соцсетях и на билбордах рекламируют службу по контракту
СМИ говорят о федеральной кампании
20 млн рублей за загрязнение Черного моря
Вчера, 17:01
20 млн рублей за загрязнение Черного моря
Новороссийский морпорт заплатит штраф
Полтавская против мусоровозов
Вчера, 15:05
Полтавская против мусоровозов
Жители кубанской станицы продолжают борьбу с большегрузами на дороге

Реклама на сайте