«Финансирование не предусмотрено». РЖД не будет ремонтировать краснодарский вокзал в этом году

В 2020 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в инвестиционную программу РЖД включена реконструкция фасада железнодорожного вокзала Краснодар-1

В 2022 году власти Кубани подали иск к РЖД. Представители компании не согласились с предъявленными требованиями.

В решении суда отражена позиция РЖД. Госкомпания считает, что при утверждении охранных обязательств не учтено мнение собственника, установленные сроки являются нереальными и невыполнимыми с учётом необходимости проведения ответчиком закупочных процедур.

В марте 2023-го арбитражный суд Москвы обязал РЖД отреставрировать фасад здания культурного наследия. Проект нужно разработать за шесть месяцев. Однако в РЖД «КП» — Кубань» сказали, что никаких работ не запланировано.

«В ответ на ваш запрос, связанный с предполагаемой реконструкцией вокзала Краснодар-1, сообщаем следующее: в текущем году финансирование проектных работ по реконструкции вокзального комплекса не предусмотрено», — цитирует издание РЖД.

При этом в компании отметили, что выполняются работы по поддержанию здания в надлежащем состоянии.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край получит деньги из бюджета РФ на развитие электротранспорта.