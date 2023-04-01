Краснодарский край и Ростовская область получат деньги из бюджета РФ на развитие электротранспорта

Между 10 регионами РФ распределят 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта, а также освещение и благоустройство прилегающих территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Среди регионов есть Краснодарский край и Ростовская область. Отмечается, что деньги направят в субъекты, где в обновлении нуждается значительная часть инфраструктуры. Средства направят в качестве субсидий.

Всего на эти деньги в регионах реконструируют 620 км трамвайных путей, закупят 646 трамваев, 284 электробуса и 124 зарядные станции.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара закупили в лизинг 60 троллейбусов с автономным ходом. Стоимость одного троллейбуса составляет 39 млн рублей.

Еще до конца 2023 года на дорогах краевой столицы появятся 14 электробусов. Они будут курсировать по маршруту № 2Е «Троллейбусное депо №1 — Железнодорожный вокзал Краснодар-I».

Также в Краснодаре в 2023 году обещают обновить 40% парка троллейбусов и купить 40 трамваев. Они заменят устаревший транспорт и будут ходить в растущие микрорайоны.