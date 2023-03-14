В России 40% населения — потенциальные покупатели студий. Такие квартиры подорожали на 70% за три года

Стало известно, в каких регионах потенциально наибольшая аудитория покупателей студий, где переизбыток таких квартир и сколько средних зарплат нужно отдать за покупку бюджетного жилья

Согласно итогам переписи населения 2020 года, 40% россиян от 16 до 61,5 лет (мужчины) и до 56,5 лет (женщины) не состоят в браке и не сожительствуют с партнёрами. Именно несемейные люди чаще всего рассматривают покупку студий, зачастую, в качестве первого жилья. И это несмотря на то, что с 2019 года в городах-миллионниках стоимость таких квартир увеличилась на 70%. Сегодня «квадрат» студии обойдётся дороже на 7-15%, чем по другим типам квартир.

В целом по регионам России доля студий составляет 7,9% от всех предложений вторичного рынка, однокомнатных — 29,6%.

По федеральным округам доля потенциальных покупателей компактного жилья колеблется от 41,6% в Северо-Западном ФО до 37,8% в Северо-Кавказском, выяснили эксперты Циан.

Минимальный разрыв между числом несемейных покупателей и количеством студий на вторичном рынке в продаже зафиксировали в Северо-Западном и Южном федеральном округах. Самый большой дефицит мини-квартир — в Центральном и Северо-Кавказском ФО.

Что касается последнего, то там предпочитают строить жильё самостоятельно. Поэтому минимальная доля студий не означает дефицит бюджетных квартир.

Согласно аналитике, 54% студий на вторичном рынке в продаже в 2023 году — в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях. А стоимость их квадратного метра сопоставима с двумя средними зарплатами россиянина. Однако в курортных городах наблюдается наибольший разрыв этих показателей.

Как писали Юга.ру, жители Кубани в январе 2023 года выставили на продажу 19 тыс. квартир. Средняя стоимость жилья упала.