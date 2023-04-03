В Сочи пропал альпинист, мужчину ищут спасатели

О том, что альпинист не выходит на связь, в МЧС сообщили вечером 2 апреля

В службу спасения МЧС 2 апреля поступило сообщение о том, что на участке старой краснополянской дороги, в районе села Кепша, пропал мужчина. За помощью обратился друг пропавшего, она рассказал, что мужчина полез на скалы, чтобы найти два упавших квадрокоптера. На связь с другом он вышел в обед и рассказал, что нашел один из беспилотников. После этого на звонки альпинист не отвечает.

«Дежурная смена Южного РПСО МЧС России в составе 10 человек выехала в указанный район. Спасатели поднялись до места обнаружения первого квадрокоптера, пропавший и следы его пребывания не обнаружены», — сообщили в ЮРПСО МЧС России 2 апреля.

Поиски приостановили с наступлением темноты, утром 3 апреля их возобновили.

«Планируется обследование горного массива с воздуха с применением беспилотного летательного аппарата. На настоящий момент пострадавший 35-летний альпинист не обнаружен», — рассказали спасатели.