В Адлере более суток искали пятерых мальчиков, а нашли шестерых

Более 70 человек вечером 1 апреля приступили к поискам пяти пропавших детей в Адлерском районе

Вечером 1 апреля в сочинскую полицию обратились родители пятерых детей:

• Даниила Кашут (8 лет);

• Глеба Дилянского (8 лет);

• Марата Дилянского (11 лет);

• Радмира Батаркаева (13 лет);

• Рамира Батаркаева (10 лет).

Как сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи» со ссылкой на слова родителей, «мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта». В течение первых суток взрослые искали своих детей сами, после чего решили обратиться за помощью к полиции.

Известно, что 31 марта детей видели в гостинице «Аврора» (Аллейная ул., 14), где они купались в бассейне и убежали после того, как им сделали замечание. После этого следы пятерых мальчиков теряются.

На данный момент поисками занимаются более 70 человек: спасательные формирования, волонтеры, казаки. Всех, кто знает о местонахождении потерявшихся ребят, просят незамедлительно сообщать в дежурную часть Адлерского опорного пункта полиции: 8 (862) 264-63-67, 8 (862) 264-63-16, 112 или 02.

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