В Адлере более суток искали пятерых мальчиков, а нашли шестерых

Краснодарский край

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  • Даниил Кашут, Радмир Батаркаев, Глеб Дилянский, Марат Дилянский и Рамир Батаркаев ушли из дома 31 марта 2023 г. © Скриншот телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    Даниил Кашут, Радмир Батаркаев, Глеб Дилянский, Марат Дилянский и Рамир Батаркаев ушли из дома 31 марта 2023 г. © Скриншот телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

Более 70 человек вечером 1 апреля приступили к поискам пяти пропавших детей в Адлерском районе

Вечером 1 апреля в сочинскую полицию обратились родители пятерых детей:
• Даниила Кашут (8 лет);
• Глеба Дилянского (8 лет);
• Марата Дилянского (11 лет);
• Радмира Батаркаева (13 лет);
• Рамира Батаркаева (10 лет).

Как сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи» со ссылкой на слова родителей, «мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта». В течение первых суток взрослые искали своих детей сами, после чего решили обратиться за помощью к полиции.

Известно, что 31 марта детей видели в гостинице «Аврора» (Аллейная ул., 14), где они купались в бассейне и убежали после того, как им сделали замечание. После этого следы пятерых мальчиков теряются.

На данный момент поисками занимаются более 70 человек: спасательные формирования, волонтеры, казаки. Всех, кто знает о местонахождении потерявшихся ребят, просят незамедлительно сообщать в дежурную часть Адлерского опорного пункта полиции: 8 (862) 264-63-67, 8 (862) 264-63-16, 112 или 02.

ДОПОЛНЕНО:

Дети нашлись. оказалось, что их было шестеро.

Ранее на этой неделе депутат Законодательного собрания Ростовской области предложила без ведома родителей привлекать школьников к изготовлению предметов, необходимых участникам СВО.

Дети Пропавшие без вести Сочи

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