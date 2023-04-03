МТС поможет кубанским школьникам поступить в ГИТИС

МТС и ГИТИС объявили о старте ежегодного образовательного проекта для школьников Краснодарского края, который поможет абитуриентам поступить в главный театральный вуз страны

Отборочные прослушивания проведёт декан актёрского факультета ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актёра Тарас Белоусов. Мероприятия состоятся 10-11 апреля в Краснодарском краевом театре кукол . Поучаствовать в них могут подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Зарегистрироваться можно здесь.

Для прослушиваний ребятам предстоит подготовить стихотворение, басню и отрывок из прозы. Также надо быть готовым к тому, что преподаватели попросят станцевать или исполнить песню. Перед прослушиваниями для всех желающих Тарас Белоусов расскажет, как подобрать чтецкую программу, психологически подготовиться к экзаменам, объективно оценить свои силы и правильно выбирать направление развития.

«В прошлом году мы впервые провели подобные мероприятия в Краснодаре и увидели очень высокий отклик у подростков и молодёжи региона. Из сотен участников прослушиваний именно выпускник из Краснодара смог пройти все отборочные испытания и поступить в ГИТИС. Это стало возможным во многом благодаря тому, что его заметили и поддержали мастера нашего проекта. Мы рады, что можем дать дополнительные возможности в самореализации детям Краснодарского края», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актёрском, режиссёрском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В этом году ГИТИС отметит 145-летие.

«Для ГИТИСа проект «Поколение М» уже во многом стал стратегическим инструментом вуза по развитию человеческого капитала в регионах, за что мы благодарны компании МТС. Самое замечательное, что «Поколение М» подталкивает нас развивать региональные прослушивания ГИТИСа в республиках и областях, кроме тех, где есть собственные актёрские школы и театральные вузы. Связано это с тем, что талантливые дети часто вырастают не в самых обеспеченных семьях и родители не готовы потратить деньги на ничего не гарантирующую поездку на первый отборочный тур творческих прослушиваний в Москву. Поэтому для нас важно провести первый тур в разных концах нашей большой и великой страны. Также мы не меньше внимания уделяем трудоустройству наших выпускников. Думаю, что самые талантливые ребята после завершения учёбы должны возвращаться в свои родные города, чему способствует проект ГИТИСа «Постановки творческими командами в театрах России и в русских театрах за рубежом», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Поколение М» — цифровая образовательная платформа, разработанная МТС для развития детского творчества в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями. На основной онлайн-площадке проекта дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие.