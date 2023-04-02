Мотоциклист разбился на выезде из Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 1 апреля на трассе Краснодар — Кропоткин в результате ДТП погиб 35-летний мотоциклист

В 19:45 1 апреля на 8 километре автодороги Краснодар — Кропоткин произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Согласно предварительным данным, 35-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в металлический разделитель полос движения. От полученных травм мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.

Напомним, что несколькими часами ранее ДТП сразу с тремя жертвами произошло неподалеку от Славянска-на-Кубани.

ДТП Краснодар

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