Мотоциклист разбился на выезде из Краснодара

Вечером 1 апреля на трассе Краснодар — Кропоткин в результате ДТП погиб 35-летний мотоциклист

В 19:45 1 апреля на 8 километре автодороги Краснодар — Кропоткин произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Согласно предварительным данным, 35-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в металлический разделитель полос движения. От полученных травм мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.

Напомним, что несколькими часами ранее ДТП сразу с тремя жертвами произошло неподалеку от Славянска-на-Кубани.