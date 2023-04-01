В Краснодарском крае три человека погибли в лобовом ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Столкновение произошло рано утром 1 апреля

ДТП произошло около 5:40 утра на трассе «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк», сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 63-летний водитель «Хендай Акцента» выехал на встречную полосу и столкнулся там с полуприцепом «МАН». От удара грузовик наехал на припаркованный на обочине «Вольво» с прицепом. 

В результате ДТП погибли водитель «Хендай Акцента» и два его пассажира — мужчины 51 года и 29 лет.

Ранее Юга.ру писали про ДТП в Новороссийске. Там неделю назад столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения госпитализация потребовалась 51-летней женщине.

ДТП смерть

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