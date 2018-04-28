В Сочи пришвартуется фрегат «Херсонес» с алыми парусами

Фрегат «Херсонес» пришвартовался в гавани северного мола Сочинского морского порта

На майские праздники жители и гости курорта смогут подняться на его борт в период проведения на курорте выставки Sochi Yacht Show, которая будет проходить с 29 апреля по 2 мая.

«Команде судна сменит привычные паруса на алые. В один из дней выставки "Херсонес" пройдет вдоль побережья курорта до Адлера и обратно», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Доступ на парусник для посетителей будет действовать в режиме «открытого трапа» с 30 апреля по 1 мая — с 11:00 до 19:00, 2 мая — с 11:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт.