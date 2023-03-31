В Новороссийске откроют точки с мороженым в едином стиле. На их аренде город планирует заработать почти полмиллиона рублей
с 1 мая по 30 сентября в Новороссийске разместят киоски с мороженым и напитками. Для них разработали единый стиль
В Новороссийске с 1 мая по 30 сентября будут работать точки с мороженым и напитками в едином стиле. В доход городского бюджета с них должно поступить 480 тыс. рублей, сообщает «Наша Газета Новороссийск».
Показываем обновленный парк Фрунзе в Новороссийске:
Дизайн торговых точек — белые киоски в морском стиле с принтом в виде якоря.
Их разместят по адресам:
- ул. Черняховского, бульвар, район кинотеатра «Нептун»;
- ул. Советов/ул. Рубина (парковая аллея);
- набережная им. Адмирала Серебрякова, 29д к.1 (рядом с ТЦ «Аква Молл»);
- ул. Мира (Форумная площадь);
- ул. Исаева, 1/набережная им. Адмирала Серебрякова.
Местные власти заявили, что киоски прослужат пять лет.
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