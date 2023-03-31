В Новороссийске откроют точки с мороженым в едином стиле. На их аренде город планирует заработать почти полмиллиона рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграмм-канала «Наша Газета Новороссийск» https://t.me/ng_nov/4635
    © Скриншот из телеграмм-канала «Наша Газета Новороссийск» https://t.me/ng_nov/4635

с 1 мая по 30 сентября в Новороссийске разместят киоски с мороженым и напитками. Для них разработали единый стиль

В Новороссийске с 1 мая по 30 сентября будут работать точки с мороженым и напитками в едином стиле. В доход городского бюджета с них должно поступить 480 тыс. рублей, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

Показываем обновленный парк Фрунзе в Новороссийске:

Дизайн торговых точек — белые киоски в морском стиле с принтом в виде якоря.

Их разместят по адресам:

  • ул. Черняховского, бульвар, район кинотеатра «Нептун»;
  • ул. Советов/ул. Рубина (парковая аллея);
  • набережная им. Адмирала Серебрякова, 29д к.1 (рядом с ТЦ «Аква Молл»);
  • ул. Мира (Форумная площадь);
  • ул. Исаева, 1/набережная им. Адмирала Серебрякова.

Местные власти заявили, что киоски прослужат пять лет.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Новороссийске хотят построить фитнес-парк, но пока не решили, где именно.

Благоустройство Деньги Новороссийск Продукты питания Торговля

Новости

В Новороссийске откроют точки с мороженым в едином стиле. На их аренде город планирует заработать почти полмиллиона рублей
Жители Полтавской установили круглосуточный контроль за дорогой, через которую мусоровозы едут на свалку
«Свободных самолетов нет». Эксперты рассказали, стоит ли ждать летние рейсы из Краснодарского края в Каппадокию
Краснодарский край вошёл в тройку регионов с самым большим количеством «переселенцев» — Ромир
У краснодарца украли 15 млн рублей из багажника машины
В Краснодаре 1 апреля пройдут субботники. Рассказываем, куда идти

Лента новостей

Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар». Фото и впечатления
Сегодня, 14:07
Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар». Фото и впечатления
Контрактнику из Крыма дали девять лет колонии
Сегодня, 10:03
Контрактнику из Крыма дали девять лет колонии
Он отказался участвовать в СВО
«Свободных самолетов нет»
Сегодня, 14:49
«Свободных самолетов нет»
Эксперты рассказали, стоит ли ждать летние рейсы из Краснодарского края в Каппадокию

Реклама на сайте