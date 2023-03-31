В Новороссийске откроют точки с мороженым в едином стиле. На их аренде город планирует заработать почти полмиллиона рублей

с 1 мая по 30 сентября в Новороссийске разместят киоски с мороженым и напитками. Для них разработали единый стиль

В Новороссийске с 1 мая по 30 сентября будут работать точки с мороженым и напитками в едином стиле. В доход городского бюджета с них должно поступить 480 тыс. рублей, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

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