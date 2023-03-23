В Новороссийске хотят построить фитнес-парк, но пока не решили, где именно
Сейчас для его создания подбирают подходящее место
В Новороссийске хотят открыть фитнес-парк. Площадку сделают под открытым небом в центральном районе города, сообщила «Наша газета».
Парк будет работать круглосуточно и бесплатно. Там установят 15-20 уличных силовых тренажеров. Сейчас власти выбирают подходящее место для его размещения.
Также в городе планируют сделать аллею спорта за 12,5 млн рублей, рассказали в пресс-службе мэрии. Там сделают детскую площадку и зоны отдыха.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске отремонтировали парк Фрунзе. Обновленную локацию открыли 18 марта. Там появился амфитеатр, спортивная площадка, качели, детские площадки и зона отдыха.
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