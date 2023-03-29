Жители Сочи сообщают о массовом расстреле перелетных коршунов

Жители села рассказывают, что третий день охранники и строители местной фермы убивают перелётных птиц, которые сейчас направляются из Африки в Европейскую часть России. Об этом пишет информационный канал Сочинского географического общества. Питаются птицы в основном падалью, рыбой и пресмыкающимися.

«Птицы там летят низко, охотникам удобно в них стрелять, как в тире. Чёрный коршун пока не занесён в Красную книгу, но если так будет дальше продолжаться, то и он попадёт в неё», — прокомментировал ситуацию орнитолог Александр Дворецкий.

Одну из раненых птиц, у которой сломано крыло, выхаживает ветеринарный врач Вера. По словам специалистки, стрельба велась в 50-100 метрах от жилых домов. Сочинское географическое общество готовит заявления в отдел полиции Адлерского района и природоохранную прокуратуру.

Как сообщает пресс-сдужба МВД России по Краснодарскому краю, по факту расстрела птиц информации в полицию не поступало. В связи с выявленными в интернете публикациями проводится проверка.