Жители Сочи сообщают о массовом расстреле перелетных коршунов

Краснодарский край

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  • Охота © Фото с сайта pixabay.com
    Охота © Фото с сайта pixabay.com

В пабликах Сочи появилась информация о массовом расстреле чёрных коршунов в селе Черешня Адлерского района

Жители села рассказывают, что третий день охранники и строители местной фермы убивают перелётных птиц, которые сейчас направляются из Африки в Европейскую часть России. Об этом пишет информационный канал Сочинского географического общества. Питаются птицы в основном падалью, рыбой и пресмыкающимися.

«Птицы там летят низко, охотникам удобно в них стрелять, как в тире. Чёрный коршун пока не занесён в Красную книгу, но если так будет дальше продолжаться, то и он попадёт в неё», — прокомментировал ситуацию орнитолог Александр Дворецкий.

Одну из раненых птиц, у которой сломано крыло, выхаживает ветеринарный врач Вера. По словам специалистки, стрельба велась в 50-100 метрах от жилых домов. Сочинское географическое общество готовит заявления в отдел полиции Адлерского района и природоохранную прокуратуру.

Как сообщает пресс-сдужба МВД России по Краснодарскому краю, по факту расстрела птиц информации в полицию не поступало. В связи с выявленными в интернете публикациями проводится проверка.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре полиция проводит проверку по факту стрельбы в бездомных собак. Один пес умер, второй находится в ветклинике. 

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