В Майкопе объединят зоны отдыха горпарка и горы Мэздах

В Майкопе реконструируют горпарк и отремонтируют лестницу на гору Мэздах, где также планируется создать зону отдыха

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед руководством республиканской столицы задачу рассматривать вопросы развития парка в комплексе с перспективными планами создания новых зон отдыха.

Так, уже в следующем году планируется начать ремонт лестницы на гору Мэздах. У ее подножья уже завершается благоустройство территории, и до конца текущего года планируется открыть стрелковый комплекс. Ремонт автотрассы между парком и тиром уже завершен, сообщил мэр Майкопа Александр Наролин.

По его словам, реконструкция парка началась в этом году с обустройства входа со стороны улицы Гагарина и создания новой прогулочной дорожки протяженностью около километра. На эти цели было направлено 14,4 млн рублей.

В следующем году планируется уложить еще одну прогулочную дорожку, разработать проект по укреплению берега, реконструкции набережной в нижней части парка. Специалисты также проработают схему размещения и внешний облик торговых объектов, которые должны гармонично вписываться в общий облик парка.

Глава республики рекомендовал обратить особое внимание на озеленение парка, посоветовал привлекать студентов — будущих ландшафтных дизайнеров к практическим работам при создании клумб, газонов, к приведению в порядок склонов. Также по рекомендации Мурата Кумпилова в парке в ближайшее время планируют высадить хвойные деревья.

Отдельно обсуждались вопросы реконструкции бассейна, пляжной зоны отдыха, установки новых аттракционов. Глава республики также предложил продумать варианты организации зимнего отдыха, учитывать социальную направленность парка, организовывать благотворительные акции, бесплатное посещение детьми аттракционов во время праздничных дней.