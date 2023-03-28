СК «Семья» получила награду за лучший комплекс в Краснодарском крае

СК «Семья» получила диплом I степени за проект «Все Свои» на 39-ой конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Компания победила в номинации «Лучший ЖК в Краснодарском крае».

«Эта награда для нас показатель, что мы двигаемся в правильном направлении и предлагаем нашим клиентам новый уровень жизни — с закрытой территорией, большим двором-парком, садиком, школой и торговым центром на территории», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.

ЖК «Все Свои» расположен в 15 минутах от улицы Красной. Из окон открывается вид на исторический центр и парк Галицкого. Вход на территорию возможен только по Face ID. На ней расположен двор-парк с игровыми и спортивными площадками, магазины, пункты доставки, аптеки, кафе, а также своя школа и детсад.