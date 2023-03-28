СК «Семья» получила награду за лучший комплекс в Краснодарском крае

Реклама Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение от пресс-службы СК «Семья»
    © Изображение от пресс-службы СК «Семья»

СК «Семья» наградили дипломом I степени в номинации «Лучший ЖК в Краснодарском крае» за проект «Все Свои»

СК «Семья» получила диплом I степени за проект «Все Свои» на 39-ой конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Компания победила в номинации «Лучший ЖК в Краснодарском крае».

Мост, двор-парк и вход по FaceID:

«Эта награда для нас показатель, что мы двигаемся в правильном направлении и предлагаем нашим клиентам новый уровень жизни — с закрытой территорией, большим двором-парком, садиком, школой и торговым центром на территории», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.

ЖК «Все Свои» расположен в 15 минутах от улицы Красной. Из окон открывается вид на исторический центр и парк Галицкого. Вход на территорию возможен только по Face ID. На ней расположен двор-парк с игровыми и спортивными площадками, магазины, пункты доставки, аптеки, кафе, а также своя школа и детсад.

  • © Изображение от пресс-службы СК «Семья»
    © Изображение от пресс-службы СК «Семья»

Для автовладельцев предусмотрена многоуровневая закрытая парковка с широкими машиноместами. В стилобате есть подземный паркинг с лифтом.

Как сообщали ранее Юга.ру, ЖК «Классика» от СК «Семья» стал лучшим комплексом Новороссийска.

Благоустройство Награды Строительство

Новости

Фильм про Сальвадора Дали и поэзия. Рассказываем, как провести вечер 29 марта
В Краснодаре начнут строить сквер «Изумрудный». Его проект прошел экспертизу еще год назад
Огненные закаты выкладывают в сеть жители Краснодарского края. Собрали красивое
В Краснодарском крае оштрафовали 86-летнего архиепископа. Он читал дискредитирующие армию проповеди
Депутат Госдумы от Краснодарского края предложила сократить рабочий день в пятницу до обеда
Эксперт: отдых в Сочи подорожал на 30%. Антимонопольная служба ничего не может с этим сделать

Лента новостей

Реклама на сайте