СК «Семья» получила награду за лучший комплекс в Краснодарском крае
СК «Семья» наградили дипломом I степени в номинации «Лучший ЖК в Краснодарском крае» за проект «Все Свои»
СК «Семья» получила диплом I степени за проект «Все Свои» на 39-ой конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Компания победила в номинации «Лучший ЖК в Краснодарском крае».
Мост, двор-парк и вход по FaceID:
«Эта награда для нас показатель, что мы двигаемся в правильном направлении и предлагаем нашим клиентам новый уровень жизни — с закрытой территорией, большим двором-парком, садиком, школой и торговым центром на территории», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.
ЖК «Все Свои» расположен в 15 минутах от улицы Красной. Из окон открывается вид на исторический центр и парк Галицкого. Вход на территорию возможен только по Face ID. На ней расположен двор-парк с игровыми и спортивными площадками, магазины, пункты доставки, аптеки, кафе, а также своя школа и детсад.
Для автовладельцев предусмотрена многоуровневая закрытая парковка с широкими машиноместами. В стилобате есть подземный паркинг с лифтом.
Как сообщали ранее Юга.ру, ЖК «Классика» от СК «Семья» стал лучшим комплексом Новороссийска.