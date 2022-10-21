ЖК «Классика» от СК «Семья» стал лучшим комплексом Новороссийска

Реклама Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Максима Бессалого, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Максима Бессалого, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

В октябре 2022 года ЖК «Классика» стал первым среди жилых комплексов Новороссийска по версии портала ЕРЗ.РФ

В рейтинге портала ЕРЗ.РФ «Топ новостроек Краснодарского края» представили 13 жилых комплексов города, возглавил топ — ЖК «Классика».

ЖК оценивали по 100 параметрам, которые комплексно характеризуют качество среды для жизни, созданной в домах. Ключевую роль играют:

  • качество строительства и используемые материалы;
  • расположение комплекса;
  • благоустройство территории;
  • дизайн входных групп;
  • эргономичность планировок;
  • наличие парковочных мест и социальных объектов на территории.

ЖК «Классика» расположен в Южном районе Новороссийска на улице Котанова, 6. Местоположение позволяет добраться до центра города за 15 минут, а до моря — всего за 7. В непосредственной близости — магазины и гипермаркеты, школы, детские сады, спортивный комплекс «Олимп» и остановки общественного транспорта, откуда можно уехать в любой район города. Первую очередь, состоящую из четырех домов, коммерции и подземного паркинга, уже сдали в эксплуатацию и заселили.

ЖК рассчитан на 200 тыс. кв. метров — это один из крупнейших объектов комплексного освоения территории от СК «Семья» в Новороссийске. На территории посторят муниципальный детский сад на 350 мест и общеобразовательную школу на 1150 мест. Участки уже передали администрации города под застройку.

Читайте также:

Благоустройство комплекса включает в себя просторные креативные дворы, зеленые аллеи для прогулок и отдыха, современные детские и спортивные площадки, два больших паркинга для жителей на 650 мест и гостевую парковку. Закрытая территория дворов гарантирует жителям безопасность.

В числе выгодных особенностей комплекса — видовые квартиры с панорамным остеклением балконов и лоджий. Из квартир жителей ЖК «Классика» открывается вид на море и пляжи, а также на горные вершины Маркотхского хребта.

  • © Фото Максима Бессалого, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Максима Бессалого, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
  • © Фото Максима Бессалого, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Максима Бессалого, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

СК «Семья» — одна из крупнейших строительных компаний Краснодарского края. Входит в топ-3 застройщиков Кубани по объёму ввода жилья. За 9 лет работы компания ввела в эксплуатацию 36 домов общей площадью 345 тыс. кв. м., 100% жилья сдала в срок, а 25% — досрочно. Свыше 11 500 семей улучшили свои жилищные условия.

Жилье Недвижимость Новороссийск СК «Семья»

Новости

В Краснодарском крае будут заморозки до -2 °С
Полиция Краснодара провела проверку по делу о пытках автомеханика
Краснодар вошел в тройку самых дорогих городов страны, при этом четверть россиян все равно хотели бы провести здесь зиму
«У нас в Краснодарском крае свои законы?» В Новопокровском районе не хотят возвращать домой мобилизованного отца троих детей
За сентябрь в Грузию въехало более 222 тыс. россиян
На клумбах парка «Краснодар» высаживают электрический светящийся шалфей

Лента новостей

Курорт одного дня
Сегодня, 16:32
Курорт одного дня
Летаем над новой канатной дорогой в Горячем Ключе
«На Кубани очень просто к этому относятся»
Вчера, 13:07
«На Кубани очень просто к этому относятся»
Репортаж из Ейска, где боевой самолет упал на жилой дом
«У нас в Краснодарском крае свои законы?»
Сегодня, 14:32
«У нас в Краснодарском крае свои законы?»
В Новопокровском районе не хотят возвращать домой мобилизованного отца троих детей

Реклама на сайте