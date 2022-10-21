ЖК «Классика» от СК «Семья» стал лучшим комплексом Новороссийска

В октябре 2022 года ЖК «Классика» стал первым среди жилых комплексов Новороссийска по версии портала ЕРЗ.РФ

В рейтинге портала ЕРЗ.РФ «Топ новостроек Краснодарского края» представили 13 жилых комплексов города, возглавил топ — ЖК «Классика».

ЖК оценивали по 100 параметрам, которые комплексно характеризуют качество среды для жизни, созданной в домах. Ключевую роль играют: качество строительства и используемые материалы;

расположение комплекса;

благоустройство территории;

дизайн входных групп;

эргономичность планировок;

наличие парковочных мест и социальных объектов на территории.

ЖК «Классика» расположен в Южном районе Новороссийска на улице Котанова, 6. Местоположение позволяет добраться до центра города за 15 минут, а до моря — всего за 7. В непосредственной близости — магазины и гипермаркеты, школы, детские сады, спортивный комплекс «Олимп» и остановки общественного транспорта, откуда можно уехать в любой район города. Первую очередь, состоящую из четырех домов, коммерции и подземного паркинга, уже сдали в эксплуатацию и заселили.

ЖК рассчитан на 200 тыс. кв. метров — это один из крупнейших объектов комплексного освоения территории от СК «Семья» в Новороссийске. На территории посторят муниципальный детский сад на 350 мест и общеобразовательную школу на 1150 мест. Участки уже передали администрации города под застройку.

Благоустройство комплекса включает в себя просторные креативные дворы, зеленые аллеи для прогулок и отдыха, современные детские и спортивные площадки, два больших паркинга для жителей на 650 мест и гостевую парковку. Закрытая территория дворов гарантирует жителям безопасность.

В числе выгодных особенностей комплекса — видовые квартиры с панорамным остеклением балконов и лоджий. Из квартир жителей ЖК «Классика» открывается вид на море и пляжи, а также на горные вершины Маркотхского хребта.

© Фото Максима Бессалого, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

© Фото Максима Бессалого, предоставлено пресс-службой СК «Семья»