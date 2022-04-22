Мост, двор-парк и вход по FaceID. СК «Семья» представила новую очередь ЖК «Все Свои»

СК «Семья» презентовала современные технологии и инфраструктуру для ЖК «Все Свои»

СК «Семья» на презентации рассказала о том, как будет устроена новая очередь ЖК «Все Свои». Для жителей построят закрытый от посторонних двор-парк с пешеходным мостом, фотозоной и площадкой для мероприятий. Для детей разных возрастов создадут плейхаб — зоны для игр и занятий спортом с интерактивными комплексами и тактильными дорожками, бизибордами, качелями и лазалками. В многоуровневом пространстве двора, созданном за счет пешеходного моста, есть горки, тоннели и уютные перголы.

«Жилой комплекс в центре — это большая ответственность застройщика не только перед своими клиентами, но и перед горожанами. Ведь создаваемая инфраструктура будет служить всему району многие годы. Поэтому мы усовершенствовали проект новой очереди ЖК «Все Свои» и добавили в него элементы, без которых невозможно представить современный комплекс в центре», — прокомментировала коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

© Фото Игоря Глазко, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

В новой очереди ЖК «Все Свои» предусмотрено видеонаблюдение без слепых зон, пункт охраны, видеодомофоны с доступом через приложение, а также система FaceID.

В завершение вечера представители СК «Семья» наградили самых продуктивных агентов по недвижимости и показали инструменты дополненной и виртуальной реальности, с помощью которых покупатель еще до готовности дома может увидеть, какими будут подъезды, двор, и даже полюбоваться видом из своей квартиры.

© Фото Игоря Глазко, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

ЖК «Все Свои» находится в центральном районе Краснодара по адресу: ул. Колхозная, 5. Два дома уже сданы. Одновременно на территории комплекса строят детский сад и школу, которые введут в эксплуатацию в 2022 и 2023 году соответственно. Новую очередь, состоящую из пяти домов, возводят при поддержке Банка Дом.РФ и сдадут в третьем квартале 2024 года.