Газпромбанк Автолизинг удвоил объем нового бизнеса за 2022 год. Это в в 2,3 раза больше, чем в 2021 году
В 2022 году Газпромбанк Автолизинг передал бизнесу почти 23 тыс. единиц техники на 183 млрд рублей
Газпромбанк Автолизинг по итогам прошлого года передал малому и среднему бизнесу 22 973 единицы техники на сумму свыше 183 млрд рублей. Это в 2,3 раза (на 129,5%) больше, чем в 2021 году.
Такие показатели увеличили долю компании на рынке 11,7% (рост +6,7%) и стимулировали рост нового бизнеса в сегменте «автотранспорт и спецтехника».
Как обновиться в лизинг:
«Мы очень довольны результатами. Первоначальный план по объемам нового бизнеса по итогам 9 месяцев был скорректирован в сторону увеличения, так как удалось найти резервы и потенциал для роста, несмотря на неопределенную ситуацию на рынке. За счет удовлетворения отложенного спроса в четвертом квартале мы сделали мощный рывок и по итогам 2022 года перевыполнили план на 80%», — отметила гендиректор компании Газпромбанк Автолизинг Лилия Маркова.
Также группа Газпромбанк Лизинг заняла первое место в рейтинге таких компаний России по итогам 2022 года. Она увеличила портфель на 87%. Рост нового бизнеса обеспечили сегменты сельскохозяйственной техники, грузового транспорта, строительной и дорожно-строительной техники, а также недвижимости и телекоммуникационного оборудования.
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