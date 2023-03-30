Газпромбанк Автолизинг удвоил объем нового бизнеса за 2022 год. Это в в 2,3 раза больше, чем в 2021 году

В 2022 году Газпромбанк Автолизинг передал бизнесу почти 23 тыс. единиц техники на 183 млрд рублей

Газпромбанк Автолизинг по итогам прошлого года передал малому и среднему бизнесу 22 973 единицы техники на сумму свыше 183 млрд рублей. Это в 2,3 раза (на 129,5%) больше, чем в 2021 году.

Такие показатели увеличили долю компании на рынке 11,7% (рост +6,7%) и стимулировали рост нового бизнеса в сегменте «автотранспорт и спецтехника».