Лизинг на Кубани: кто им пользуется и сколько это стоит. Считаем на примере Kia Rio

В серии материалов о лизинге мы уже рассказывали о том, как он появился, чем отличается от аренды и кредита и почему это выгодно для бизнеса.

Сегодня расскажем о том, какую технику чаще всего берут в лизинг на Кубани, как обновить свой таксопарк и сколько стоит взять в лизинг новый Kia Rio.

Какую технику берут в лизинг на Кубани По данным Альфа-Лизинга, в Краснодарском крае в лизинг чаще всего оформляют технику для дорожных и строительных работ. Спрос на нее связан с активным строительством и ремонтом федеральных дорог, в т.ч. в Крым, и стремительным приростом новостроек на Кубани.

В основном для этих целей берут спецтехнику — бульдозеры, экскаваторы, катки, асфальтоукладчики и грузовые автомобили для перевозки инертных материалов — гравия, щебня, песка и гравийно-песчаной смеси.

Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Среди грузовых авто в 2021 году лидировали — КамАЗ, МАЗ, DAF, MAN, Mercedes-Benz, из спецтехники — SDLG, JCB, Komatsu, Hyundai, Doosan.

Традиционно большая доля лизинговых сделок на юге России приходится на предприятия сферы сельского хозяйства. Фермеры часто приобретают в лизинг недорогие и универсальные тракторы МТЗ и прицепное сельхозоборудование для обработки почвы, а агрохолдинги — комбайны и импортные самоходные опрыскиватели.

Частыми клиентами лизинговых компаний являются и владельцы таксопарков. Из легковых авто чаще всего в лизинг берут марки, популярные в такси и каршеринге, — Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Renault Logan.

Как открыть или обновить таксопарк в лизинг Крупные агрегаторы в сфере пассажирских перевозок создают диспетчерскую платформу и берут на себя разработку логистики перевозок и приложения, а для выполнения заказов к партнерству привлекают таксопарки. Лизинговые компании в свою очередь предлагают предпринимателям специальные условия для создания, обновления или расширения парка авто.

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В рамках партнерской программы с новым сервисом по заказу такси DiDi Альфа-Лизинг предлагает: аванс 0% для быстрого выпуска машин на линию;

бесплатную отсрочку до двух месяцев в начале действия договора;

согласование сделки с минимальным пакетом документов;

дополнительные скидки на популярные марки авто: Kia, Lada, Renault, Skoda, Volkswagen.

Для легковых машин популярных марок — Hyundai, KIA, Volkswagen, Renault, Skoda, аванс стартует от 0%. Чтобы таксопарк начал получать заказы как можно быстрее, Альфа-Лизинг помогает заключить договоры с крупными агрегаторами. На юге России Альфа-Лизинг работает с такими агрегаторами, как «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и DiDi.

Открыть свой таксопарк с помощью Альфа-Лизинга может предприниматель с опытом работы от полугода в любом бизнесе. Выбрать подходящий автомобиль можно в каталоге.

Рассчитать предварительный платеж и подать заявку можно онлайн. Для этого нужны всего два документа — паспорт и договор аренды офиса. Если компания работает менее шести месяцев, то для подачи заявки потребуется поручитель — связанная с лизингополучателем организация или частное лицо (представитель заемщика — например, учредитель, руководители или акционеры компании).

Для постоянных клиентов с опытом в такси от полугода и с минимум пятью авто компания увеличила лимит финансирования до 100 млн рублей. Это значит, что в рамках одной сделки можно полностью обновить таксопарк или увеличить его вдвое.

Сколько стоит взять в лизинг Kia Rio На примере одного из самых популярных в такси автомобилей — Kia Rio — посчитаем, какие затраты ждут владельца при покупке одного авто для бизнеса в лизинг.

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Для расчета* возьмем автомобиль в комплектации «Комфорт» на автоматической коробке передач стоимостью 1 089 900 рублей с первоначальным взносом 10%. Срок договора — три года. Затраты по договору лизинга: первоначальный взнос — 108 990 рублей,

ежемесячный платеж — 38 506 рублей,

выкупной (последний) платеж — 1 194 рубля. Сумма лизинговых платежей за весь срок — 1 496 400 рублей , в том числе проценты — 406 505 рублей. Дополнительные расходы: ОСАГО — в среднем 12 000 рублей в год, или 36 000 рублей за три года;

КАСКО — в среднем 56 722 рубля в год, или 170 166 рублей за три года. По условиям Альфа-Лизинга, крупные таксопарки могут отказаться от КАСКО, а парки до 40 авто могут включить эту сумму в договор лизинга;

транспортный налог — 3 075 рублей в год, или 9 225 рублей за три года. Итого сумма дополнительных расходов — 215 391 рубль.

Дополнительные выгоды: сумма НДС к возмещению — 249 400 рублей,

экономия по налогу на прибыль — 249 400 рублей,

общая экономия на налогах — 498 800 рублей . Итого общая сумма затрат за весь срок, с учетом лизинговых выплат, дополнительных расходов и экономии на налогах, — 1 212 991 рубль .* * информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.

В нашем расчете сумма экономии на налогах существенно снизила итоговые затраты на приобретение авто. Налоговые льготы при лизинге доступны предпринимателям на общей системе налогообложения (не упрощенной). Такие организации могут: вернуть НДС — юрлица могут возместить НДС с лизинговых платежей и снизить свою налоговую нагрузку;

отнести лизинговые платежи на расходы и автоматически уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль;

воспользоваться механизмом ускоренной амортизации — если имущество находится на балансе клиента, он может использовать амортизацию (списание с баланса денежных средств по мере устаревания имущества) с коэффициентом до 3. Этим можно обеспечить себе минимальный выкупной платеж.