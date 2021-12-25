Лизинг на Кубани: кто им пользуется и сколько это стоит. Считаем на примере Kia Rio
В серии материалов о лизинге мы уже рассказывали о том, как он появился, чем отличается от аренды и кредита и почему это выгодно для бизнеса.
Сегодня расскажем о том, какую технику чаще всего берут в лизинг на Кубани, как обновить свой таксопарк и сколько стоит взять в лизинг новый Kia Rio.
Какую технику берут в лизинг на Кубани
По данным Альфа-Лизинга, в Краснодарском крае в лизинг чаще всего оформляют технику для дорожных и строительных работ. Спрос на нее связан с активным строительством и ремонтом федеральных дорог, в т.ч. в Крым, и стремительным приростом новостроек на Кубани.
В основном для этих целей берут спецтехнику — бульдозеры, экскаваторы, катки, асфальтоукладчики и грузовые автомобили для перевозки инертных материалов — гравия, щебня, песка и гравийно-песчаной смеси.
Среди грузовых авто в 2021 году лидировали — КамАЗ, МАЗ, DAF, MAN, Mercedes-Benz, из спецтехники — SDLG, JCB, Komatsu, Hyundai, Doosan.
Традиционно большая доля лизинговых сделок на юге России приходится на предприятия сферы сельского хозяйства. Фермеры часто приобретают в лизинг недорогие и универсальные тракторы МТЗ и прицепное сельхозоборудование для обработки почвы, а агрохолдинги — комбайны и импортные самоходные опрыскиватели.
Частыми клиентами лизинговых компаний являются и владельцы таксопарков. Из легковых авто чаще всего в лизинг берут марки, популярные в такси и каршеринге, — Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Renault Logan.
Как открыть или обновить таксопарк в лизинг
Крупные агрегаторы в сфере пассажирских перевозок создают диспетчерскую платформу и берут на себя разработку логистики перевозок и приложения, а для выполнения заказов к партнерству привлекают таксопарки. Лизинговые компании в свою очередь предлагают предпринимателям специальные условия для создания, обновления или расширения парка авто.
В рамках партнерской программы с новым сервисом по заказу такси DiDi Альфа-Лизинг предлагает:
- аванс 0% для быстрого выпуска машин на линию;
- бесплатную отсрочку до двух месяцев в начале действия договора;
- согласование сделки с минимальным пакетом документов;
- дополнительные скидки на популярные марки авто: Kia, Lada, Renault, Skoda, Volkswagen.
Для легковых машин популярных марок — Hyundai, KIA, Volkswagen, Renault, Skoda, аванс стартует от 0%. Чтобы таксопарк начал получать заказы как можно быстрее, Альфа-Лизинг помогает заключить договоры с крупными агрегаторами. На юге России Альфа-Лизинг работает с такими агрегаторами, как «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и DiDi.
Открыть свой таксопарк с помощью Альфа-Лизинга может предприниматель с опытом работы от полугода в любом бизнесе. Выбрать подходящий автомобиль можно в каталоге.
Читайте также:
Рассчитать предварительный платеж и подать заявку можно онлайн. Для этого нужны всего два документа — паспорт и договор аренды офиса. Если компания работает менее шести месяцев, то для подачи заявки потребуется поручитель — связанная с лизингополучателем организация или частное лицо (представитель заемщика — например, учредитель, руководители или акционеры компании).
Для постоянных клиентов с опытом в такси от полугода и с минимум пятью авто компания увеличила лимит финансирования до 100 млн рублей. Это значит, что в рамках одной сделки можно полностью обновить таксопарк или увеличить его вдвое.
Сколько стоит взять в лизинг Kia Rio
На примере одного из самых популярных в такси автомобилей — Kia Rio — посчитаем, какие затраты ждут владельца при покупке одного авто для бизнеса в лизинг.
Для расчета* возьмем автомобиль в комплектации «Комфорт» на автоматической коробке передач стоимостью 1 089 900 рублей с первоначальным взносом 10%. Срок договора — три года.
Затраты по договору лизинга:
- первоначальный взнос — 108 990 рублей,
- ежемесячный платеж — 38 506 рублей,
- выкупной (последний) платеж — 1 194 рубля.
Сумма лизинговых платежей за весь срок — 1 496 400 рублей, в том числе проценты — 406 505 рублей.
Дополнительные расходы:
- ОСАГО — в среднем 12 000 рублей в год, или 36 000 рублей за три года;
- КАСКО — в среднем 56 722 рубля в год, или 170 166 рублей за три года. По условиям Альфа-Лизинга, крупные таксопарки могут отказаться от КАСКО, а парки до 40 авто могут включить эту сумму в договор лизинга;
- транспортный налог — 3 075 рублей в год, или 9 225 рублей за три года.
Итого сумма дополнительных расходов — 215 391 рубль.
Дополнительные выгоды:
- сумма НДС к возмещению — 249 400 рублей,
- экономия по налогу на прибыль — 249 400 рублей,
- общая экономия на налогах — 498 800 рублей.
Итого общая сумма затрат за весь срок, с учетом лизинговых выплат, дополнительных расходов и экономии на налогах, — 1 212 991 рубль.*
* информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.
В нашем расчете сумма экономии на налогах существенно снизила итоговые затраты на приобретение авто. Налоговые льготы при лизинге доступны предпринимателям на общей системе налогообложения (не упрощенной). Такие организации могут:
- вернуть НДС — юрлица могут возместить НДС с лизинговых платежей и снизить свою налоговую нагрузку;
- отнести лизинговые платежи на расходы и автоматически уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль;
- воспользоваться механизмом ускоренной амортизации — если имущество находится на балансе клиента, он может использовать амортизацию (списание с баланса денежных средств по мере устаревания имущества) с коэффициентом до 3. Этим можно обеспечить себе минимальный выкупной платеж.
Важный нюас — до погашения выкупного платежа автомобиль будет в собственности у лизинговой компании и его нельзя будет сдать в субаренду и передать третьему лицу.