Как обновиться в лизинг? 8 карточек о том, как выгодно покупать технику для бизнеса

Своевременное обновление или расширение оборудования — одно из главных условий конкурентоспособности любого производства, и аграрные предприятия не исключение.

Портал Юга.ру вместе с компанией Альфа-Лизинг рассказывают, как и зачем приобретать сельхозтехнику в лизинг. Этот материал может быть полезен, даже если ваш бизнес не связан с агросферой, ведь лизингом можно пользоваться и в других областях.