Как обновиться в лизинг? 8 карточек о том, как выгодно покупать технику для бизнеса
Партнерский Краснодарский край, Вся Россия
Своевременное обновление или расширение оборудования — одно из главных условий конкурентоспособности любого производства, и аграрные предприятия не исключение.
Портал Юга.ру вместе с компанией Альфа-Лизинг рассказывают, как и зачем приобретать сельхозтехнику в лизинг. Этот материал может быть полезен, даже если ваш бизнес не связан с агросферой, ведь лизингом можно пользоваться и в других областях.
- Что такое лизинг и почему он выгоден для аграриев?
Приобрести новый технопарк или обновить существующий — сложная задача, требующая серьезных денежных вложений. Лизинг как раз и существует для того, чтобы помочь бизнесу разбить большие единовременные затраты на мелкие выплаты.
С финансовой точки зрения лизинг — это, по сути, долгосрочная аренда транспорта, техники, оборудования и т. п., когда по окончании договора предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по выкупной стоимости. Такая форма сочетает преимущества аренды и кредита, ведь лизинг уменьшает налог на прибыль. Кроме того, включенный в лизинговые платежи НДС можно предъявлять к зачету. Также возможна ускоренная амортизация.
«Сегодня аграрии отлично понимают, насколько важен парк техники — технологичный, полностью укомплектованный и готовый к работе. Современная техника на полях — одно из условий конкурентоспособности бизнеса. При этом возможность купить все и сразу есть не всегда, и аграрию требуется дополнительное финансирование. Лизинг является одним из самых простых способов быстро обновить парк техники без больших единоразовых вложений. Кроме того, у лизинга есть масса преимуществ. Например, низкий первый взнос, быстрое рассмотрение и одобрение сделки, сезонные графики платежей и так далее. Альфа-Лизинг со своей стороны всегда готов помочь с подбором техники под задачи бизнеса, а также найти надежного поставщика», — рассказал руководитель подразделения ГК Альфа-Лизинг в Краснодаре Владимир Воротилин.
- Чем лизинг сельхозтехники отличается от кредита, аренды и покупки?
Основное отличие лизинга от кредита и аренды в том, что клиент получает в свое распоряжение имущество, которое по истечении договора может перейти в собственность. При этом, как правило, лизинг предлагает более гибкие условия под специфику и сезонность бизнеса. К тому же лизингополучатель может оптимизировать затраты на налоги и страховку.
От покупки лизинг отличается принципиально уже тем, что оформление имущества в лизинг не требует одномоментно колоссальных денежных средств. Важное преимущество: итоговые затраты на лизинг будут ощутимо ниже трат на прямую покупку за счет того, что лизинговые компании получают от поставщиков скидки.
- Как выбрать лизинговую компанию?
Сегодня в РФ лизинг предоставляют несколько сотен компаний. Выбрать из такого многообразия может быть непросто. Прежде всего стоит обратить внимание на следующие факторы:
— срок работы компании на рынке (большой опыт специалистов, грамотная оценка рисков, анализ поставщиков и прочее);
— финансовая устойчивость (способность компании вовремя рассчитываться с банками по лизинговому имуществу);
— партнерские отношения с дилерами и импортерами (крупным лизинговым компаниям доступны специальные предложения и скидки на технику за счет больших объемов закупок).
- Какую сельхозтехнику можно взять в лизинг?
В Альфа-Лизинге можно взять любую новую сельхозтехнику от официальных дилеров:
— зерноуборочную (комбайны),
— кормоуборочную (комбайны),
— гусеничную (тракторы),
— колесную (тракторы),
— опрыскиватели (самоходные),
— косилки (самоходные).
Ориентировочный расчет* стоимости техники в лизинг можно сделать на сайте с помощью калькулятора. При необходимости менеджеры компании помогут с подбором моделей.
Рассмотрим на примере* популярной модели зерноуборочного комбайна CLAAS TUCANO 580 стоимостью 2 млн рублей. При первоначальном взносе 49% (980 тыс. рублей) и лизинге на 59 месяцев:
— ежемесячный платеж — 28 449,89 руб.,
— выкупная стоимость — 1200 руб.,
— сумма НДС к возмещению — 443 290,68 руб.,
— экономия по налогу на прибыль — 443 290,57 руб.,
— затраты на лизинг с учетом экономии — 1 773 162,26 руб.
* информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ.
- На каких условиях можно приобрести сельхозтехнику в Альфа-Лизинге?
Основные условия финансирования:
— срок до 60 месяцев,
— решение за 1 день,
— аванс от 15%,
— минимальный пакет документов.
Представительства Альфа-Лизинга есть более чем в 70 городах РФ, включая Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и Ставрополь. Предприниматель может заключить договор в любом городе страны. Подать заявку на оформление лизинга можно и на сайте компании.
- Что говорят о своем опыте покупки сельхозтехники — клиенты Альфа-Лизинга?
«Изначально мы выбрали Альфа-Лизинг исключительно по ценовым параметрам — компания предложила нам самую низкую процентную ставку. Далее, в процессе согласования сделки, для нас открылись и другие положительные стороны Альфа-Лизинг — гибкость и скорость принимаемых решений, а также возможность работать удаленно, что особенно важно в сложившейся ситуации», — рассказал начальник отдела корпоративных финансов ООО СП «Джалга» в лице ООО «Иррико-Управляющая компания» Юрий Иванов.
- Какие требования предъявляют к лизингополучателю и какие документы нужны для оформления?
Оформить сельхозтехнику в лизинг могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели.
При этом срок ведения бизнеса должен составлять не менее шести месяцев. Если этот срок меньше, Альфа-Лизинг может попросить предоставить поручителя для сделки.
Минимальный пакет документов:
— заполненные и подписанные анкеты,
— карточка компании с реквизитами,
— копии паспортов собственников компании,
— договор аренды офиса,
— выписка по всем расчетным счетам за последние 12 месяцев в формате «Экспорт для 1С»,
— отчетность за прошедший год (при сделке свыше 10 млн рублей).
- Специальные предложения, программы субсидирования и акции в Альфа-Лизинге
Альфа-Лизинг участвует в госпрограмме льготного лизинга от Минпромторга РФ на спецтехнику. Основные условия программы:
— срок лизинга от 13 до 60 месяцев,
— аванс от 10% до 49%,
— лизингополучатели — юридические лица и индивидуальные предприниматели,
— субсидия до 10%,
— договор лизинга заключен с 1 января по 30 ноября 2021 года.
Также Альфа-Лизинг предлагает технику с пробегом — с актуальным списком всегда можно ознакомиться на сайте.
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