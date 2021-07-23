Как обновиться в лизинг? 8 карточек о том, как выгодно покупать технику для бизнеса

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Своевременное обновление или расширение оборудования — одно из главных условий конкурентоспособности любого производства, и аграрные предприятия не исключение.

Портал Юга.ру вместе с компанией Альфа-Лизинг рассказывают, как и зачем приобретать сельхозтехнику в лизинг. Этот материал может быть полезен, даже если ваш бизнес не связан с агросферой, ведь лизингом можно пользоваться и в других областях.

  1. Что такое лизинг и почему он выгоден для аграриев?

    Приобрести новый технопарк или обновить существующий — сложная задача, требующая серьезных денежных вложений. Лизинг как раз и существует для того, чтобы помочь бизнесу разбить большие единовременные затраты на мелкие выплаты.

    С финансовой точки зрения лизинг — это, по сути, долгосрочная аренда транспорта, техники, оборудования и т. п., когда по окончании договора предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по выкупной стоимости. Такая форма сочетает преимущества аренды и кредита, ведь лизинг уменьшает налог на прибыль. Кроме того, включенный в лизинговые платежи НДС можно предъявлять к зачету. Также возможна ускоренная амортизация.

    «Сегодня аграрии отлично понимают, насколько важен парк техники — технологичный, полностью укомплектованный и готовый к работе. Современная техника на полях — одно из условий конкурентоспособности бизнеса. При этом возможность купить все и сразу есть не всегда, и аграрию требуется дополнительное финансирование. Лизинг является одним из самых простых способов быстро обновить парк техники без больших единоразовых вложений. Кроме того, у лизинга есть масса преимуществ. Например, низкий первый взнос, быстрое рассмотрение и одобрение сделки, сезонные графики платежей и так далее. Альфа-Лизинг со своей стороны всегда готов помочь с подбором техники под задачи бизнеса, а также найти надежного поставщика», — рассказал руководитель подразделения ГК Альфа-Лизинг в Краснодаре Владимир Воротилин.
  2. Чем лизинг сельхозтехники отличается от кредита, аренды и покупки?

    Основное отличие лизинга от кредита и аренды в том, что клиент получает в свое распоряжение имущество, которое по истечении договора может перейти в собственность. При этом, как правило, лизинг предлагает более гибкие условия под специфику и сезонность бизнеса. К тому же лизингополучатель может оптимизировать затраты на налоги и страховку.

    От покупки лизинг отличается принципиально уже тем, что оформление имущества в лизинг не требует одномоментно колоссальных денежных средств. Важное преимущество: итоговые затраты на лизинг будут ощутимо ниже трат на прямую покупку за счет того, что лизинговые компании получают от поставщиков скидки.
  1. Как выбрать лизинговую компанию?

    Сегодня в РФ лизинг предоставляют несколько сотен компаний. Выбрать из такого многообразия может быть непросто. Прежде всего стоит обратить внимание на следующие факторы:
    — срок работы компании на рынке (большой опыт специалистов, грамотная оценка рисков, анализ поставщиков и прочее);
    — финансовая устойчивость (способность компании вовремя рассчитываться с банками по лизинговому имуществу);
    — партнерские отношения с дилерами и импортерами (крупным лизинговым компаниям доступны специальные предложения и скидки на технику за счет больших объемов закупок).
  2. Какую сельхозтехнику можно взять в лизинг?

    В Альфа-Лизинге можно взять любую новую сельхозтехнику от официальных дилеров:
    — зерноуборочную (комбайны),
    — кормоуборочную (комбайны),
    — гусеничную (тракторы),
    — колесную (тракторы),
    — опрыскиватели (самоходные),
    — косилки (самоходные).

    Ориентировочный расчет* стоимости техники в лизинг можно сделать на сайте с помощью калькулятора. При необходимости менеджеры компании помогут с подбором моделей.

    Рассмотрим на примере* популярной модели зерноуборочного комбайна CLAAS TUCANO 580 стоимостью 2 млн рублей. При первоначальном взносе 49% (980 тыс. рублей) и лизинге на 59 месяцев:
    — ежемесячный платеж — 28 449,89 руб.,
    — выкупная стоимость — 1200 руб.,
    — сумма НДС к возмещению — 443 290,68 руб.,
    — экономия по налогу на прибыль — 443 290,57 руб.,
    — затраты на лизинг с учетом экономии — 1 773 162,26 руб.

    * информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ.
  1. На каких условиях можно приобрести сельхозтехнику в Альфа-Лизинге?

    Основные условия финансирования:
    — срок до 60 месяцев,
    — решение за 1 день,
    — аванс от 15%,
    — минимальный пакет документов.

    Представительства Альфа-Лизинга есть более чем в 70 городах РФ, включая Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и Ставрополь. Предприниматель может заключить договор в любом городе страны. Подать заявку на оформление лизинга можно и на сайте компании.
  2. Что говорят о своем опыте покупки сельхозтехники — клиенты Альфа-Лизинга?

    «Изначально мы выбрали Альфа-Лизинг исключительно по ценовым параметрам — компания предложила нам самую низкую процентную ставку. Далее, в процессе согласования сделки, для нас открылись и другие положительные стороны Альфа-Лизинг — гибкость и скорость принимаемых решений, а также возможность работать удаленно, что особенно важно в сложившейся ситуации», — рассказал начальник отдела корпоративных финансов ООО СП «Джалга» в лице ООО «Иррико-Управляющая компания» Юрий Иванов.
  1. Какие требования предъявляют к лизингополучателю и какие документы нужны для оформления?

    Оформить сельхозтехнику в лизинг могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели.

    При этом срок ведения бизнеса должен составлять не менее шести месяцев. Если этот срок меньше, Альфа-Лизинг может попросить предоставить поручителя для сделки.

    Минимальный пакет документов:
    — заполненные и подписанные анкеты,
    — карточка компании с реквизитами,
    — копии паспортов собственников компании,
    — договор аренды офиса,
    — выписка по всем расчетным счетам за последние 12 месяцев в формате «Экспорт для 1С»,
    — отчетность за прошедший год (при сделке свыше 10 млн рублей).
  2. Специальные предложения, программы субсидирования и акции в Альфа-Лизинге

    Альфа-Лизинг участвует в госпрограмме льготного лизинга от Минпромторга РФ на спецтехнику. Основные условия программы:
    — срок лизинга от 13 до 60 месяцев,
    — аванс от 10% до 49%,
    — лизингополучатели — юридические лица и индивидуальные предприниматели,
    — субсидия до 10%,
    — договор лизинга заключен с 1 января по 30 ноября 2021 года.

    Также Альфа-Лизинг предлагает технику с пробегом — с актуальным списком всегда можно ознакомиться на сайте.
Деньги Малый и средний бизнес Сельское хозяйство Транспорт

Новости

На пляже Новороссийска мужчина в шторм купался в море и попросил спасателей не мешать ему отдыхать
Синоптики обещают дождливые и жаркие выходные на Кубани
Земель нет, денег тоже. Как многодетным семьям Краснодара получить земельный участок и где?
На Кубани собирают деньги на лечение годовалому мальчику. Это поможет ему научиться держать голову и не страдать от судорожных приступов
В Краснодаре неизвестные облили машины зеленкой и порезали шины
В Мостовском районе ветер сорвал крышу многоквартирного дома

Лента новостей

«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
20 июля, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман
Синоптики обещают дождливые и жаркие выходные на Кубани
Сегодня, 08:00
Синоптики обещают дождливые и жаркие выходные на Кубани
Сеть глэмпингов и новые маршруты для туристов
19 июля, 15:30
Сеть глэмпингов и новые маршруты для туристов
Что, как и когда построят на «Розе Хутор» в рамках концепции «Зелёный код»

Реклама на портале