В первом частном роддоме Краснодара появились на свет 3500 малышей

Чтобы поздравить родителей ребенка, который оказался 3500-м по счету, клиника Екатерининская подготовила подарки и по традиции подсветила фасад роддома юбилейной печенькой

Малыш Миша родился в 12:00 весом 3,835 кг и ростом в 54 см.

«Мы знали, где родится наш малыш, поэтому заранее заключили договор с клиникой Екатерининская. Как только почувствовали, что настал тот самый момент, сразу выехали в родильный дом. Благо собираться почти не пришлось, захватили только зарядку от телефона, а остальное предоставили в клинике», — вспоминает мама Миши Елена.

© Фото Юлии Мельник, предоставлено пресс-службой Клиники «Екатерининская»

© Фото Юлии Мельник, предоставлено пресс-службой Клиники «Екатерининская»

© Фото Юлии Мельник, предоставлено пресс-службой Клиники «Екатерининская»

Роды прошли под контролем заместителя главврача по родовспоможению роддома клиники Екатерининская, врача акушера-гинеколога Оксаны Анатольевны Горбулиной. Уже 3,5 года она следит за тем, чтобы роды каждой мамы в первом частном роддоме Краснодарского края прошли легко и мягко.

«Наша задача — создать атмосферу праздника рождения новой жизни, позаботиться о безопасности, спокойствии и психологическом комфорте будущей мамы и малыша. Для этого мы используем в родильной палате концепцию французского акушера-гинеколога Мишеля Одена — «тихо, тепло, темно». Такой подход снижает количество медицинских вмешательств, а забота и грамотная команда облегчает адаптацию мамы в предродовом периоде», — рассказывает Оксана Анатольевна.

Согласно этой концепции все родзалы клиники индивидуальные. В каждом из них — атмосфера домашнего уюта: стоят свечи, звучит приятная музыка, свет максимально приглушен, а аромадиффузор наполняет палату приятным ароматом. Вместе с врачом будущая мама может выбрать максимально комфортное для нее положение в родах. А сразу после появления на свет малыша кладут роженице на грудь, и мама с ребенком в интимной обстановке проводят «золотой час».

© Фото Юлии Мельник, предоставлено пресс-службой Клиники «Екатерининская»

© Фото Юлии Мельник, предоставлено пресс-службой Клиники «Екатерининская»

Я родила в частном роддоме в Краснодаре: Как это было

В такой ответственный момент будущей маме может понадобиться не только круглосуточная поддержка врачей, но и присутствие родных и близких. Поэтому в родильном доме клиники практикуют партнерские роды, в том числе при кесаревом сечении. При желании папа малыша может разделить самые важные моменты вместе со своей уже большой семьёй, установить первый близкий контакт с ребенком и поддержать роженицу.

«За 3,5 года работы частный родильный дом достиг блестящих результатов благодаря слаженной работе команды профессионалов, индивидуальному подходу к каждой женщине и большой любви к своему делу. Роддом клиники Екатерининская — это лучшее место для первой встречи», — говорит Оксана Анатольевна Горбулина.