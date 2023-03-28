Огненные закаты выкладывают в сеть жители Краснодарского края. Собрали красивое

Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

27 марта жители Анапы, Сочи и Новороссийска зафиксировали на камеру очень красивые закаты

Tateshi Yokotaishi сделала снимки захода солнца в районе пляжа Широкая балка, где штормит море.

Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

Не менее красивые фотографии удалось сделать на побережье Анапы. Например, живописные волны и яркий закат были на пляже 40 лет Победы.

Сочи тоже порадовал местных жителей и гостей курорта красотой.