Огненные закаты выкладывают в сеть жители Краснодарского края. Собрали красивое
27 марта жители Анапы, Сочи и Новороссийска зафиксировали на камеру очень красивые закаты
Tateshi Yokotaishi сделала снимки захода солнца в районе пляжа Широкая балка, где штормит море.
Не менее красивые фотографии удалось сделать на побережье Анапы. Например, живописные волны и яркий закат были на пляже 40 лет Победы.
Сочи тоже порадовал местных жителей и гостей курорта красотой.
Ранее Юга.ру показывали, как города Черноморского побережья окутал туман.
Также в сети появились фотографии веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика. Протяжённость прогулочного пути составляет 17 км. Дорога идёт по склону горы Дооб на высоте около 100 метров, откуда открываются живописные виды на Чёрное море.