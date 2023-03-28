Огненные закаты выкладывают в сеть жители Краснодарского края. Собрали красивое

Краснодарский край

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  • Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
    Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

27 марта жители Анапы, Сочи и Новороссийска зафиксировали на камеру очень красивые закаты

Tateshi Yokotaishi сделала снимки захода солнца в районе пляжа Широкая балка, где штормит море. 

  • Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
    Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
  • Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
    Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
  • Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
    Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
  • Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
    Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
  • Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
    Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
  • Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
    Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
  • Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi
    Закат в Широкой балке, Новороссийск, 27 марта 2023 года © Фото Tateshi Yokotaishi

Не менее красивые фотографии удалось сделать на побережье Анапы. Например, живописные волны и яркий закат были на пляже 40 лет Победы.

Сочи тоже порадовал местных жителей и гостей курорта красотой.

Ранее Юга.ру показывали, как города Черноморского побережья окутал туман. 

Также в сети появились фотографии веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика. Протяжённость прогулочного пути составляет 17 км. Дорога идёт по склону горы Дооб на высоте около 100 метров, откуда открываются живописные виды на Чёрное море.

Новороссийск Пляжи Черное море

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