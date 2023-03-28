В Анапе летом откроют обновленный детский оздоровительный лагерь «Юбилейный»
На территории лагеря построят амфитеатр и бассейн под открытым небом
В Анапе идет реконструкция детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» на Пионерском проспекте. Детей здравница примет уже в июне, сообщает мэрия Анапы.
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Больше 10 лет лагерь был заброшен. Сейчас идет ремонт в четырех корпусах, административном корпусе и столовой. Коммуникации уже подведены. Рабочие озеленяют территорию, устанавливают амфитеатр на 500 мест и готовят основу для спортивных площадок и беговых дорожек.
Инвестор Василий Димоев рассказал, что на территории планируется строительство 50-метрового открытого бассейна и создание культурного центра. Работу лагеря хотят сделать круглогодичной. Часть номеров уже готова к приему гостей.
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