В Анапе летом откроют обновленный детский оздоровительный лагерь «Юбилейный»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008
    © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008

На территории лагеря построят амфитеатр и бассейн под открытым небом

В Анапе идет реконструкция детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» на Пионерском проспекте. Детей здравница примет уже в июне, сообщает мэрия Анапы.

В Анапе откроют первый экоотель:

Больше 10 лет лагерь был заброшен. Сейчас идет ремонт в четырех корпусах, административном корпусе и столовой. Коммуникации уже подведены. Рабочие озеленяют территорию, устанавливают амфитеатр на 500 мест и готовят основу для спортивных площадок и беговых дорожек.

  • © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008
    © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008
  • © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008
    © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008
  • © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008
    © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008
  • © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008
    © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008

Инвестор Василий Димоев рассказал, что на территории планируется строительство 50-метрового открытого бассейна и создание культурного центра. Работу лагеря хотят сделать круглогодичной. Часть номеров уже готова к приему гостей. 

Как сообщали ранее Юга.ру, туроператоры назвали топ-5 бронируемых курортов лета-2023. Среди них: Анапа, Сочи, Геленджик.

Анапа Благоустройство Здоровье отдых

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