В Анапе летом откроют обновленный детский оздоровительный лагерь «Юбилейный»

На территории лагеря построят амфитеатр и бассейн под открытым небом

В Анапе идет реконструкция детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» на Пионерском проспекте. Детей здравница примет уже в июне, сообщает мэрия Анапы.

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Больше 10 лет лагерь был заброшен. Сейчас идет ремонт в четырех корпусах, административном корпусе и столовой. Коммуникации уже подведены. Рабочие озеленяют территорию, устанавливают амфитеатр на 500 мест и готовят основу для спортивных площадок и беговых дорожек.

© Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008

© Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008

© Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008

© Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10008