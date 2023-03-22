В Анапе откроют первый экоотель. Его построили за 41 млн рублей
Экоотель у песчаного пляжа в Анапе построили с поддержкой краевых властей. Юга.ру узнали цены на размещение
В Анапе 1 мая откроется первый экоотель. Строительство обошлось в 41 млн рублей, из них 13 млн — субсидия, сообщили в мэрии Анапы.
«Недалеко. Недорого. Недолго»:
Это девять двухэтажных экодомов с панорамными окнами площадью 40 кв.м. и 12 коттеджей площадью 24 кв.м. В каждом есть спальня, кухня, душ и туалет. В распоряжении гостей будут беседки, мангалы, зона отдыха, детская и спортплощадки, пляж. Отель расположен в пяти километрах от ж/д вокзала и 150 метрах от песчаного пляжа.
Сегодня барн-хауз можно забронировать на сайте за 8 тыс. рублей, а коттедж за 4 тыс. рублей.
Экоотель реализуется под совместным брендом «Моретель-Экспедиция» при содействии «Корпорация Синергия». Также проекту оказало поддержку министерство курортов Краснодарского края.
«У российских путешественников сейчас небывалый интерес к отдыху в России. Мы видим тенденцию к росту коротких, но частых поездок туристов на небольшие расстояния. Люди хотят провести в дороге всего несколько часов, но получить качественный отдых на природе с отличным уровнем сервиса», — отметил президент «Корпорации Синергия» Вадим Лобов.
Как сообщали ранее Юга.ру, летний отдых в Краснодарском крае подорожал на 13,8%.