В Краснодаре пройдет лекция об осознанном гардеробе

Слушатели узнают, что такое slow fashion и fast fashion, как начать осознанно подходить к своему гадеробу и что делать с лишними вещами.

Дизайнер, художница и кастомайзер Светлана Эннс расскажет о работе крупных брендов в области экологии и заглянет в будущее — оно обещает удивить составом новой ткани для пошива одежды.

«Будем выяснять, является ли масс-маркет и распродажи — тотальным злом, а секонд-хэнд — скучным барахлом, или как, что и где лучше покупать!», — говорится в анонсе мероприятия.

Лекция пройдет 12 марта на Красной, 176, лит. 5/4, оф.3.057. Билеты можно приобрести здесь. Начало в 18:00.