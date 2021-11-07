У Краснодара появился новый город-партнер — Цзиньхуа

Официальные представители Краснодара и китайского муниципалитета Цзиньхуа 6 ноября подписали меморандум о намерении активно развивать сотрудничество.

«Руководство России и Китая выстраивает долгосрочное стратегическое партнерство, и в него мы стараемся вносить свой вклад на муниципальном уровне», прокомментировал событие замглавы Краснодара Кирилл Мавриди. «Между Цзиньхуа и Краснодаром существует высокая промышленная взаимодополняемость. Искренне надеемся, что сотрудничество будет непрерывно развиваться во всех интересующих нас направлениях», добавил Шао Гоцян, вице-мэр Цзиньхуа. Направлениями возможного сотрудничества пресс-служба краснодарской мэрии называет экономику, медицину, образование и транспорт.

Цзиньхуа стал четвертым по счету городом-партнером Краснодара — наряду с Ноттингемом, Ереваном и кипрской Ларнакой. Помимо этого, у столицы Кубани есть восемь городов-побратимов: Феррара (Италия), Бургас (Болгария), Таллахасси (США), Карлсруэ (Германия), Харбин (Китай), Нанси (Франция), Сухуми (Грузия/Абхазия), Вельс (Австрия). Чем различаются статусы «город-партнер» и «город-побратим», сказать сложно, поскольку ни для того, ни для другого не существует устоявшегося и универсально признанного определения.

Как бы то ни было, подобные соглашения упрощают взаимодействие между городами на административном уровне. В частности, с представителями Цзиньхуа уже обсуждается проведение в Краснодаре совместной фотовыставки и фестиваля китайского кино.

Что это за Цзиньхуа такой

Цзиньхуа — это агломерация с населением примерно в 7 миллионов жителей, расположенная в 100 км к юго-западу от Шанхая. Агломерация образована плотно граничащими между собой городами Дунъян, Иу, Юнкан, Ланьси и прилегающими к ним районами.

Самой известной продукцией региона является традиционная дунъянская резьба по дереву, а также «вяленый окорок Цзиньхуа» — своеобразного вкуса хамон, который является важным элементом китайской кухни (в частности, на его основе готовят суп под названием «Будда прыгает через стену»).