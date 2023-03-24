В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полицейский был за рулем в состоянии алкогольного опьянения

Щербиновский районный суд вынес приговор бывшему полицейскому районного ОМВД. Его признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения).

В ноябре 2022 года полицейский ехал за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения в станице Старощербиновской. Мужчина не справился с управлением и сбил 47-летнюю велосипедистку. Женщина умерла на месте ДТП.

Все время следствия обвиняемый находился под стражей. В пресс-службе краевой прокуратуры добавили, что бывший полицейский полностью признал свою вину. 

В итоге его приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии-поселения и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Как писали Юга.ру, в Динском районе суд назначил 2,5 года колонии-поселения бывшей сотруднице полиции Оксане Лыковой, которая в апреле 2021 года насмерть сбила ребёнка.

ДТП смерть Суд

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