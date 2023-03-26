На Павловском элеваторе произошел взрыв

Поздним вечером 25 марта пресс-служба администрации Павловского района опубликовала сообщение о том, что «в 18 часов 50 минут на территории Павловского элеватора произошло технологическое происшествие, предположительно связанное со взрывом газовоздушной смеси. На месте происшествия работают экстренные службы».

О жертвах и пострадавших к данному моменту не сообщается. Местных жителей просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Павловский элеватор является одним из крупнейших в стране. Здесь может одновременно храниться более 80 тысяч тонн зерновых культур.

Ранее на этой неделе в Сочи произошло землетрясение, а глава Севастополя заявил, что местные моряки совместно с ПВО отбили атаку плавучих беспилотников.