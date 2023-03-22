В Севастополе сбили наводные беспилотники

Крым

Распечатать

  • © Фото Elena G, unsplash.com
    © Фото Elena G, unsplash.com

Городские власти сообщили, что военные отбили атаку беспилотников, никто не пострадал

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российский флот отбил наводные беспилотники. Все произошло рано утром 22 марта.

Всего сбили три беспилотника. По словам Развожаева, от взрывов в зданиях на улице Ленина, 2 и в доме Москвы выбило стекла. Никто не пострадал.

«Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — добавил глава Севастополя.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что приостановил работу морской транспорт. Об изменения обещают сказать дополнительно. 

«На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — написали в телеграме дирекции. 

Как писали Юга.ру, вечером 20 марта в районе Джанкоя сбили беспилотники. Один человек пострадал. Обломки бпла упали на двух улицах. 

СВО Севастополь Черное море Черноморский флот

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте