В Севастополе сбили наводные беспилотники

Городские власти сообщили, что военные отбили атаку беспилотников, никто не пострадал

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российский флот отбил наводные беспилотники. Все произошло рано утром 22 марта.

Всего сбили три беспилотника. По словам Развожаева, от взрывов в зданиях на улице Ленина, 2 и в доме Москвы выбило стекла. Никто не пострадал.

«Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — добавил глава Севастополя.