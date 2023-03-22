В Севастополе сбили наводные беспилотники
Городские власти сообщили, что военные отбили атаку беспилотников, никто не пострадал
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российский флот отбил наводные беспилотники. Все произошло рано утром 22 марта.
Всего сбили три беспилотника. По словам Развожаева, от взрывов в зданиях на улице Ленина, 2 и в доме Москвы выбило стекла. Никто не пострадал.
«Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — добавил глава Севастополя.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что приостановил работу морской транспорт. Об изменения обещают сказать дополнительно.
«На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — написали в телеграме дирекции.
Как писали Юга.ру, вечером 20 марта в районе Джанкоя сбили беспилотники. Один человек пострадал. Обломки бпла упали на двух улицах.