Краснодарцам предлагают высадить деревья. Саженцы выдаст администрация

С 28 марта в Краснодаре желающим будут выдавать саженцы деревьев для посадки

Любой желающий житель города может бесплатно получить дерево для посадки, сообщили в МЦУ Краснодара. Акцию впервые провели в 2019-ом, с тех пор высадили уже 90 тыс. деревьев, в 2023 году она начнется 28 марта.

Выдавать саженцы будут администрации округов. Предварительно туда нужно обратиться с заявкой на участие. Среди растений — ива, катальпа, клен, тополь, лиственные кустарники.

В МЦУ Краснодара напомнили, что за деревом должен ухаживать тот человек, который взял на себя ответственность его посадить.

В начале года городские власти сообщали, что всего в течение 2023-го запланировано высадить более 305 тыс. однолетних растений, 150 тыс. двулетних растений и 50 тыс. луковичных.