Для защиты от оползней в горах Сочи высадили 17 тыс. саженцев черной ольхи

На курорте «Роза Хутор» для предупреждения эрозии почвы и оползней высадили более 17 тыс. саженцев черной ольхи

Посадки начались еще осенью и продолжались более месяца. Их площадь превысила три гектара.

«Высадка проводилась в непосредственной близости от инфраструктуры курорта «Роза Хутор» на территории полосы отвода лесохозяйственной дороги «Мзымта» вдоль одноименной реки. Там, где отсутствует растительность и почва подвержена смывам. Эрозия почвы характерна для нашего региона, среди причин — большой угол наклона гор и огромное количество осадков, из-за которых вода подмывает землю», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Сеянцы ольхи черной для укрепления склонов выбрали не случайно. За три года на «Роза Хутор» в разное время высаживали почти 11 тыс. саженцев разных растений — ивы, ежевики, граба и других. Но именно ольха черная показала максимальную степень приживаемости.

«Ольха черная — это аборигенный вид растений, она замечательно растет в тяжелых суглинистых почвах которые характерны для значительных площадей Сочинского Причерноморья. По нашим наблюдениям приживаемость ольхи черной составляет практически 90%. Деревья активно растут в течение 70-ти лет, могут достигать 25 метров в высоту и более 70-ти сантиметров в диаметре ствола. Они не только укрепляют склоны благодаря корневой системе, но и делают их эстетически привлекательными», — пояснил Денис Рыльцев.

Саженцы черной ольхи закупили в специализированном питомнике. Продолжая подбирать видовой состав для сохранения биоразнообразия, специалисты экологической службы курорта также высадили 200 корней кавказского граба. Его приживаемость оценят предстоящей весной. Посадки деревьев для предупреждения эрозии почв и оползней в горах планируют продолжить и в следующем году.